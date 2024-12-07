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Konyasporlu taraftarlar maç sonu sahaya girmeye çalıştı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.12.2024 16:29
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Konyasporlu taraftarlar maç sonu sahaya girmeye çalıştı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor'un, Antalyaspor ile evinde 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Konyaspor taraftarları sahaya girmeye çalıştı.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Antalyasporlu futbolcular, taraftarlarına gittiği anlarda Konyaspor taraftarı sahaya girmek istedi. Polis ekipleri de bu taraftarlara müdahale etti. Müdahale esnasında bazı taraftarlar tribündeki koltukları atarken, polis ekipleri de taraftarları stadyumdan çıkardı.
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