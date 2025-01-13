Fenerbahçe zorlu Konya deplasmanında!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde Jose Mourinho'nun sahaya süreceği muhtemel 11 netleşti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği mücadelede Bersan Duran ve Candaş Elbil, yardımcı hakem olarak görev yapacak.
MUHTEMEL 11'LER
Konyaspor: Slowik, Boranijsevic, Uğurcan, Bazoer, Guilherme, Oğulcan, Aleksic, Pedrinho, Prip, Ndao, Umut Nayir
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Osayi-Samuel, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri
İKİ TAKIM ARASINDAKİ 46. KARŞILAŞMA
Fenerbahçe ve TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig tarihinde 46. kez karşı karşıya gelecek.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, yeşil-beyazlı rakibiyle Süper Lig tarihinde 47. kez karşılaşacak.
İki takımın bugüne dek ligde oynadığı 46 maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'u 34 kez mağlup ederken, 4 mücadele beraberlikle tamamlandı. Yeşil-beyazlılar, 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Bu maçlarda Fenerbahçe 119 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 49 gol gördü.
FENERBAHÇE SON 10 LİG MAÇINDA 5 KEZ KAZANDI
Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde oynadığı son 10 lig maçının 5'inden galibiyetle ayrılırken 4 kez kaybetti, 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-lacivertli takım, bu maçlarda 22 gol kaydederken 9 gol yedi.