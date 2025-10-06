Süper Lig’den 2 ekibe şok! FIFA transfer yasağı kararını duyurdu

Ciddi mali sorunlarla boğuşan Türk futbolunda FIFA tarafından kesilen cezalar devam ediyor. Türk kulüplerinin toplamda 175 dosyası bulunan FIFA'da 3 Süper Lig ekibine daha ceza kesildi. Eylül ayından Antalyaspor'un transfer tahtasını kapatan FIFA, 2 kulübe daha transfer cezası verdi.

ANTALYASPOR'DAN SONRA YENİ CEZALAR GELDİ

Eylül ayında Erdal Rakip'in alacaklarından dolayı Antalyaspor'un transfer tahtasını kapatan FIFA, Akdeniz ekibine ayın son günlerinde 2'nci cezasını kesti. Halihazırda transfer yapabilmesi için FIFA'da sorunlu 2 dosyasını çözüme kavuşturması gereken Antalyaspor'un yanına 2 kulüp daha eklendi.

EYÜPSPOR VE KAYSERİSPOR'A CEZA

FIFA'nın resmî internet sitesinde yer alan tabloya göre bu sezon Süper Lig'de zor günler geçiren Eyüpspor ile Kayserispor'un da transfer tahtası kapandı. Düşme hattında yer alan iki ekibin devre arası transfer dönemine kadar çözmesi gereken 2 dosyası bulunuyor. Eyüpspor'un süresiz, Kayserispor'un ise 3 dönem transfer tahtası kapandı.