Kayserispor’da kale Deniz Dönmezer’e emanet

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2025 14:43
Kayserispor, Adana Demirspor forması giyen 16 yaşındaki genç file bekçisi Deniz Dönmezer ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 16 yaşındaki file bekçisi, geçtiğimiz sezon ligde sergilediği başarılı performans ile dikkat çekmişti.

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Adana Demirspor forması giyen 16 yaşındaki genç file bekçisi Deniz Dönmezer ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kayserispor, transfer döneminin son gününde Adana Demirspor'un genç kalecisi Deniz Dönmezer'i kadrosuna kattı. İsmi zaman zaman Avrupa ekipleriyle anılan Deniz ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Sarı kırmızı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Deniz Dönmezer ile Kulübümüz arasında 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

16 yaşındaki kaleci 1'inci Lig'de bu sezon Adana Demirspor forması ile çıktığı 4 karşılaşmada kalesinde 17 gol gördü. Geçtiğimiz sezon Adana ekibiyle Süper Lig'de 18 maçta forma giyen Deniz, 46 gol yemesine rağmen gösterdiği performans ve yaptığı kritik kurtarışlarla dikkat çekmişti.

