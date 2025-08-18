24 Ağustos Pazar günü Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Kayserispor-Galatasaray karşılaşmasının biletleri 3 bin 38 lira ile 6 bin 38 lira arasında değişirken, misafir tribün biletleri ise 3 bin 838 TL'den satışa sunulacak.

Kayserispor - Galatasaray maçı bilet fiyatları belli oldu