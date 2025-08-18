18 Ağustos 2025, Pazartesi
Haberler Kayserispor Haberleri Kayserispor - Galatasaray maçı bilet fiyatları belli oldu

Kayserispor - Galatasaray maçı bilet fiyatları belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2025 13:17
ABONE OL
Kayserispor - Galatasaray maçı bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi ev sahibi ekip bilet fiyatlarını açıkladı.

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun 3'üncü haftasında Galatasaray'ı evinde ağırlayacak olan Kayserispor, karşılaşmanın bilet fiyatlarını açıkladı. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezonun ilk haftasında sahasında konuk edeceği Galatasaray karşılaşmasının bilet fiyatlarını açıkladı.

24 Ağustos Pazar günü Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Kayserispor-Galatasaray karşılaşmasının biletleri 3 bin 38 lira ile 6 bin 38 lira arasında değişirken, misafir tribün biletleri ise 3 bin 838 TL'den satışa sunulacak.

Kayserispor - Galatasaray maçı bilet fiyatları belli olduKayserispor - Galatasaray maçı bilet fiyatları belli oldu

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kayserispor - Galatasaray maçı bilet fiyatları belli oldu Kayserispor - Galatasaray maçı bilet fiyatları belli oldu Kayserispor - Galatasaray maçı bilet fiyatları belli oldu
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör