Kasımpaşa’ya Hollandalı sol bek! Frimpong imzayı attı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 07.08.2025 13:20 Güncelleme: 07.08.2025 13:21
Kasımpaşa, Hollandalı sol bek Godfried Frimpong’u kadrosuna kattı. 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Portekiz’in Moreirense takımında 33 maçta görev yaptı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Hollandalı sol bek Godfried Frimpong'u transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Godfried Frimpong, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

Frimpong, geçen sezon Portekiz ekibi Moreirense'de 33 maçta forma giydi.

