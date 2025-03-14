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İki takımda da kötü gidişe dur demek istiyor! Kasımpaşa evinde Alanyaspor'u konuk edecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.03.2025 10:14
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İki takımda da kötü gidişe dur demek istiyor! Kasımpaşa evinde Alanyaspor’u konuk edecek

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, evinde Alanyaspor'u konuk edecek. Ligde 32 puanla 12. sırada bulunan İstanbul temsilcisi son 4 haftada sadece 1 puan alabilirken, Alanyaspor ise 31 puanla 13. sırada bulunuyor.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik, 8 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, 32 puanla haftaya 12. sırada girdi. İstanbul ekibi, son 4 haftada sadece 1 puan alabildi.

Alanyaspor ise 8 galibiyet, 7 beraberlik ile 11 mağlubiyetle 31 puana ulaştı ve 13. sırada yer aldı. Akdeniz temsilcisi, son 5 maçta sadece 1 kez kazanabildi.

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İki takımda da kötü gidişe dur demek istiyor! Kasımpaşa evinde Alanyaspor’u konuk edecek İki takımda da kötü gidişe dur demek istiyor! Kasımpaşa evinde Alanyaspor’u konuk edecek İki takımda da kötü gidişe dur demek istiyor! Kasımpaşa evinde Alanyaspor’u konuk edecek
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