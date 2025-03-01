Galatasaray ile Kasımpaşa 42. randevuda
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın (2 Mart Pazar) Kasımpaşa'ya konuk olacak. İki takım Süper Lig'de 42. kez karşılaşacak.
Ligde iki ekip arasında daha önce oynanan 41 maçtan 26'sını Galatasaray kazanırken, 8 müsabaka berabere bitti. Kasımpaşa ise 7 maçı galip tamamladı.
Galatasaray bu maçlarda 84 kez ağları havalandırırken, Kasımpaşa da rakibine 45 golle karşılık verdi.
SON 5 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN
Sarı-kırmızılı ekip, lacivert-beyazlılarla yaptığı son 5 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.
Galatasaray, rakibiyle yaptığı son 5 Süper Lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 13 gol atarken kalesindeki 9 gole engel olamadı.
KASIMPAŞA'DAKİ MAÇLAR
İki ekip, yarınki maçın yapılacağı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 14 kez birbirlerine rakip oldu.
Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray karşısında 3 galibiyet elde etti. Galatasaray, deplasmanda 8 kez galip gelirken, taraflar 3 kez de eşitliği bozamadı.
Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 20 gole, sarı-kırmızılılar 32 golle yanıt verdi.
EN FARKLI SKORLAR
Galatasaray, galibiyet sayısında üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.
Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda RAMS Park'taki maçı 4-0 kazandı.
Galatasaray'ın 1962-1963 sezonunda 5-2, geçen sezon ise 4-3 kazandığı maçlar iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.