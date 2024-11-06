06 Kasım 2024, Çarşamba
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Kasımpaşa teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.11.2024 16:50 Güncelleme: 06.11.2024 16:51
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Kasımpaşa teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırdı

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı yenen Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Sorumlumuz Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Sami Uğurlu'ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni takımı ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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