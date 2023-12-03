Kasımpaşa evinde Gaziantep'i rahat geçti | Kasımpaşa 4 - 2 Gaziantep FK MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 14. haftasında evinde Gaziantep FK'yı konuk eden Kasımpaşa, sahadan 4-2'lik üstünlükle ayrılarak puanını 21'e yükseltti ve 7. sıraya tırmandı.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Kasımpaşa-Gaziantep FK karşılaşması, ev sahibi ekibin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Fall'ın pası sonrası topla buluşan Yasin Özcan, pasını ceza yayına hareketlenen Aytaç Kara'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Nita'nın bacakları arasından geçerek filelerle buluştu: 1-0.
17. dakikada Hajradinovic, ceza sahası içine orta açtı. Omeruo'nun indirdiği topu Ben Ouanes, şık bir röveşata vuruşla ağlara gönderdi: 2-0.
31. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mamadou Fall, pasını ceza sahası çizgisindeki Hajradinovic'e aktardı. Bu oyuncunun ortasında topa altıpas önünden kafa vuruşu yapan Ben Ouanes, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0
36. dakikada Alexandru Maxim'in kullandığı serbest vuruş sonrası Djilobodji, ceza sahası içinde kafa vuruşu yaptı. Kaleci Gianniotis, bu vuruş sonrası topu kurtardı.
45+2. dakikada Gaziantep FK penaltıdan yararlanamadı. Mustafa Eskihellaç'ın ortası sonrası topu yumruklamak isteyen kaleci Gianniotis, Furkan Soyalp'e faul yaptı. Kazanılan penaltıyı Alexandru Maxim kullandı. Bu oyuncunun penaltı vuruşunda top üst direkten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Kasımpaşa'nın 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
52. dakikada sağdan topu süren Markovic, pasını ceza sahasına hareketlenen Mustafa Eskihellaç'a aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-1.
53. dakikada Maxim'in pası sonrası ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Draguş, meşin yuvarlağı Markovic'e aktardı. Bu oyuncunun altıpas çizisi önünde yaptığı vuruşu Kasımpaşalı Winck, çizgiden çıkardı. Savunmadan dönen topu kaleye gönderen Markovic, aradaki farkı 1'e indirdi: 3-2.
76. dakikada sağ kanatta rakibinden sıyrılan Fall, ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Hajradinovic'e pasını aktardı. Bu oyuncunun vuruşu sonrası kaleci Nita meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu kontrol eden Aytaç Kara, ceza sahası içine hareketlenen Da Costa'ya pasını verdi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak, üst direğe de çarpıp auta çıktı.
82. dakikada Ben Ouanes pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Da Costa, bekletmeden meşin yuvarlağı Fall'a aktardı. Bu oyuncunun altıpas çizgisi önünde yaptığı vuruşla aradaki fark yeniden ikiye çıktı: 4-2.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.
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