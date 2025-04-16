Hatayspor Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Mersin'de TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yapan Hatay ekibi, hava topu, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Basına kapalı antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü. Bordo-beyazlı ekipte oyuncular Kerim Alıcı ve Lamine Diack'ın sakatlıklarının sürdüğü bildirildi. Hatayspor ile Konyaspor, 18 Nisan Cuma günü saat 20.00'de Mersin Stadı'nda karşılaşacak.