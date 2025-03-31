Göztepe skoru koruyamadı

Samsunspor önce 67'nci dakikada farkı 1'e indirdi, 90+3'üncü dakikada da beraberliği yakaladı. Göztepe, Sivasspor deplasmanında da aynı kaderi yaşadı. Maçın 33'üncü dakikasında Japon orta saha Matsuki'nin golüyle 1-0'ı bulan Göztepe ilk yarıyı önde bitirmesine rağmen sahadan 3-1 yenik ayrıldı. Son Trabzon deplasmanında 31'inci dakikada Romulo'nun penaltı golüyle 1-0'lık skoru yakalayan Göztepe, 1 dakika dolmadan topu ağlarında gördü. Öne geçtiği 4 maçta 2 yenilgi ve 2 beraberlik alan Göztepe, Avrupa yolunda da yaralandı.