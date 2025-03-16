Göztepe ile Eyüpspor yenişemedi

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe ve ikas Eyüpspor karşılaştı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarıda konuk ekip Tayfur Bingöl'ün 65. dakikada attığı golle öne geçti.

Göztepe, Ruben Vezo'nun ceza sahası içinde eline top çarpmasıyla penaltı kazandı. Romulo, 70. dakikada penaltı vuruşunu gole çevirerek skorda dengeyi getirdi.

Maçın 75. dakikasında Tayfur Bingöl yerde kalınca faul bekledi. Hakem Yasin Kol, Tayfur'a sarı kart gösterdi. Tecrübeli oyuncu itiraz şiddetini artırınca üst üste ikinci sarı kartı gösterdi ve Tayfur Bingöl oyundan atıldı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı. ikas Eyüpspor puanını 44 yaptı ve 4. sıradaki Beşiktaş ile puanını eşitledi. Göztepe ise puanını 37 yaptı.