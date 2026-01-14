Haberler Gençlerbirliği Haberleri ZTK'da grup maçları heyecanı! Gençlerbirliği Antalya’da 3 puanı tek golle aldı

14 Ocak 2026 17:46
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Gençlerbirliği deplasmanda Hesap.com Antalyaspor’u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Gençlerbirliği grupta puanını 6’ya yükseltirken Antalyaspor henüz puan alamadı.