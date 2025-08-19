19 Ağustos 2025, Salı
Haberler Gazişehir Gaziantep Haberleri Gaziantep FK'da Burak Yılmaz dönemi: İmzalar atıldı

Gaziantep FK'da Burak Yılmaz dönemi: İmzalar atıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2025 16:28 Güncelleme: 19.08.2025 16:30
ABONE OL
Gaziantep FK’da Burak Yılmaz dönemi: İmzalar atıldı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktörlük koltuğunu Burak Yılmaz’a emanet etti.40 yaşındaki genç teknik adam, son olarak Kasımpaşa’yı çalıştırmış ve maç başına 1.38 puan ortalaması yakalamıştı.

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ın getirildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Burak Yılmaz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz'ın katıldığı imza töreninde, Burak Yılmaz resmi sözleşmeye imza attı. Yeni teknik direktörümüz Burak Yılmaz'a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."

Yılmaz son olarak Kasımpaşa'yı çalıştırmış ve 1.38'lik ortalama elde etmişti. 40 yaşındaki teknik direktör daha önce Kayserispor ve Beşiktaş'ta da görev almıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gaziantep FK’da Burak Yılmaz dönemi: İmzalar atıldı Gaziantep FK’da Burak Yılmaz dönemi: İmzalar atıldı Gaziantep FK’da Burak Yılmaz dönemi: İmzalar atıldı

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör