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Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 23.05.2025 10:31
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Gaziantep FK, Süper Lig’de yarın Kasımpaşa’yı konuk edecek

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fatih Tokail yönetecek. Ligde çıktığı 34 maçta 43 puan toplayan Güneydoğu temsilcisi, rakip fileleri 41 kez havalandırdı, kalesinde 46 gol gördü. İç saha performansıyla öne çıkan kırmızı-siyahlılar, bu sezon sahasında oynadığı 17 maçın 10'undan galibiyetle, 3'ünden beraberlikle, 4'ünden ise mağlubiyetle ayrıldı.
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