Gaziantep FK, 4 maçtır puana hasret

Ligin 31. haftasında taraftarı önünde oynadığı Atakaş Hatayspor maçını 2-1 kazanan Güneydoğu temsilcisi, daha sonra çıktığı Rams Başakşehir, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor müsabakalarından mağlubiyetle ayrıldı.



Gaziantep temsilcisi, bu sezon ilk kez ligde üst üste 4 maç kaybetti.



Süper Lig'de çıktığı 33 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 42 puanı bulunuyor.

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