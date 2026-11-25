Galatasaray, Aston Villa maçında yüzüne aldığı darbe sonucu burnunda geniş cilt yaralanması ve kırık oluşan Deniz Gül'ün ameliyat edildiğini duyurdu. Sarı-kırmızılılar, futbolcunun sağlık durumunun günlük olarak takip edileceğini bildirdi.

Galatasaray, Aston Villa maçında yüzüne aldığı darbe sonucu sakatlanan futbolcu Deniz Gül'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Burnunda geniş cilt yaralanması ve kırık oluşan oyuncunun, plastik cerrahi ve Kulak Burun Boğaz uzmanlarının katılımıyla operasyon geçirdiği bildirildi.

GALATASARAY'DAN DENİZ GÜL'ÜN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Deniz Gül'ün Aston Villa karşılaşmasında yüzüne aldığı darbe nedeniyle burnunda geniş bir cilt yaralanması ve kırık meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, futbolcunun plastik cerrahi ve Kulak Burun Boğaz uzmanlarının katılımıyla ameliyat edildiği kaydedildi.

SAĞLIK DURUMU GÜNLÜK TAKİP EDİLECEK

Galatasaray'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan Aston Villa maçında yüzüne aldığı darbe nedeniyle burnunda geniş bir cilt yaralanması ve eşlik eden kırık oluşan futbolcumuz Deniz Gül, bugün sponsor hastanemiz Acıbadem Maslak'ta plastik cerrahi ve Kulak Burun Boğaz uzmanlarının katılımıyla bir operasyon geçirmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından durumu günlük olarak takip edilecek olan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."