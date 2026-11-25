Aston Villa maçında Okan Buruk (A Haber Foto Arşiv) "BELKİ KIRIK VAR" "Deniz Gül'ü gördük... Kafasına, burnuna gelen darbe sonrası devam etti ve %100'ünü verdi. Durumuna bakacağız, belki kırık var. Yarık var... Ona rağmen inanılmaz devam etti." "BU GALİBİYETİ HERKESE ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUM" "Ülke puanı, her şey çok değerli... Bu galibiyeti herkese armağan etmek istiyorum. Türk takımlarının neler yapabildiğini, bu sene Avrupa'da oynayan bütün takımlarımız gösteriyor."

Aston Villa maçında Okan Buruk (A Haber Foto Arşiv) FENERBAHÇE VE ARDA TURAN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ "Fenerbahçe de oynayacak, Arda Hoca da var orada... Gönlümüz nereye gidecek... Türk takımlarının başarısı çok önemli. Beşiktaş, Trabzonspor da var. Biz de bir üst turu hedefliyoruz." "TAKTİKSEL ANLAMDA EN İYİ MAÇLARIMIZDAN BİRİNİ OYNADIK" RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında da açıklamalarda bulunan Okan Buruk, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterde şehit olan 5 asker için rahmet dileyerek sözlerine başladı. "Maç öncesi 'Rakibimiz neler yapacak?' ve 'Hangi kadroyla sahaya çıkacak?' diye düşündük. Hesaba kattığımız çok şey vardı. Taktiksel anlamda en iyi maçlarımızdan birini oynadık. Belki çok fazla pozisyon üretmedik ama rakibimize fazla şut şansı tanımadık. Özellikle ikinci yarı hem taktiksel olarak hem fiziksel olarak rakibe çok büyük bir üstünlük kurduk. Türk futbolu için önemli bir gece oldu. 1-0 sonrası çok fazla rakibimizi kaleye yaklaştırmadık. Seyircimizin baskısı da burada etkili oldu. Bütün oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum."

Aston Villa maçında Okan Buruk (A Haber Foto Arşiv) "HER MAÇIN FARKLI HİKAYESİ VAR" Her Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının kendisi için bir tecrübe olduğunu belirten Buruk, Aston Villa'nın hareketli oyun yapısına dikkat çekti: "Rakibinize göre plan yapmanız gerekiyor. Aston Villa, John McGinn ve Johan Manzambi ile daha çok gezen bir takım oldu. Kalecilerinin de ayağı iyi. Bu yüzden kaleciye baskı yapamadık. Bunu düşünerek zaman zaman baskılara gittik. Oyuncu değişiklikleri sonrasında yorulan takımımızı daha öne çıkarttık. Taktiksel ve fiziksel olarak ne durumda olduğumuzu gösterdik. Her maçın farklı hikayesi var. Bu durum bazen anlaşılmıyor. Önemli olan Galatasaray'ı zirveye doğru götürmek ve Avrupa'da bu tarz maçları oynayabilmek. Her Şampiyonlar Ligi maçı benim için tecrübe oluyor. Bu maçları oynadıkça oyunu ve rakibi çok daha iyi tanıyorsunuz. İç saha performansımız iyi. Burada geçen sezon iki kere Liverpool'u yendik. Burada hem fiziksel olarak hem de taktiksel olarak iyi oyunumuzu gösterdik." GALİBİYETİN TAKTİKSEL ŞİFRESİNİ AÇIKLADI Karşılaşmanın belirli bölümlerinde topu bilinçli olarak Aston Villa'ya bıraktıklarını belirten tecrübeli teknik adam, şu ifadeleri kullandı: "Onları zaman zaman sağ taraflarına doğru yönlendirmek istedik. Orada daha stoper özellikli bir oyuncu vardı. Sol tarafları daha etkili olduğu için biraz daha sağ tarafa yönlendirmeye çalıştık. İlk yarı topu rakibe versek de ikinci yarı baskılarımızı daha net bir şekilde yaptık. Bu kadar kaliteli bir takıma karşı her topu kazanamazsınız. İlk 20-25 dakikayı çıkartırsak, rakibe çok şans vermediğimizi düşünüyorum." "İÇ SAHA PERFORMANSIMIZ DAHA FARKLI OLUYOR" Galatasaray'ın iç sahada daha farklı bir performans sergilediğini vurgulayan 53 yaşındaki teknik adam, RAMS Park'taki karşılaşmaları farklı bir atmosferde oynadıklarını dile getirdi: "Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde kazandığımız maçlar var. Ondan önceki sene yine burada Avrupa Ligi'nde kazandığımız maçlar var. İç saha performansımız daha farklı oluyor. Bu sene Lille deplasmanında önemli bir galibiyet aldık. İki tane deplasman maçımız ve 1 iç saha maçımız var. İç sahada oynadığımız oyunu yine dış saha maçlarında da oynayıp hep kazanmak istiyoruz. İngiltere Premier Lig dünyanın en iyi ligi. Dünyanın en iyi liginde oynayan takımlara karşı iyi oynamamız oyuncularım, benim ve Türk futbolu için çok değerli. Galatasaray'ın birçok hikayesi var. Teknik direktör olarak böyle bir hikayenin içinde olmak beni mutlu ediyor. Futbolcu olarak da birçok hikayeye imza attık. Şimdi teknik direktör olarak da böyle bir hikayenin içerisinde olmak beni mutlu ediyor."