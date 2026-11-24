Okan Buruk'un planı hazır! İşte Galatasaray-Aston Villa maçının muhtemel 11'leri
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa'yı RAMS Park'ta ağırlayacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un sahaya sürmesi beklenen ilk 11 şekillendi. İlk 8 hedefini sürdüren sarı-kırmızılılarda gözler kritik mücadeleye çevrildi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı sahasında konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un tercih edeceği ilk 11 merak konusu oldu. Kritik mücadele öncesinde tecrübeli teknik adamın kadro planlaması netleşti. İşte Galatasaray'ın Aston Villa karşısındaki muhtemel 11'i...
GALATASARAY-ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA?
RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.
İŞTE GALATASARAY'IN ASTON VILLA MAÇI MUHTEMEL 11'İ
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jacobs, Torreira, Lemina, Eren, Yunus, Batrakov, Barış Alper.
Aston Villa: Suzuki, Bellis, Torres, Maatsen, Wan-Bissaka, Kamara, Goretzka, Manzambi, Buendia, Mbaye, Jackson.
GALATASARAY 6 PUANLA 18. SIRADA
Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan 36 takımlı lig aşamasından katılan Galatasaray, organizasyondaki ilk iki maçında istediği sonuçları alamadı. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1, sahasında ise İspanya devi Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu.
Üçüncü haftada Fransa temsilcisi Lille'i deplasmanda 4-2 yenen Galatasaray, dördüncü haftada da Almanya ekibi Stuttgart'ı sahasında 2-0 mağlup etti. Dört maçta 6 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, beşinci haftaya 18. sırada girdi.
ASTON VILLA 9 PUANLA 6. SIRADA
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Club Brugge'ü deplasmanda 3-2 mağlup eden Aston Villa, sonraki haftalarda Fenerbahçe'yi 6-0, Norveç temsilcisi Viking'i ise 3-1 yendi.
İngiliz ekibi, dördüncü haftada Barcelona'ya konuk olduğu karşılaşmadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Aston Villa, topladığı 9 puanla lig aşamasında 6. sırada bulunuyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EN GOLCÜ İSİM BATRAKOV
Galatasaray'da bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 4 maçta 4 gol kaydeden Batrakov, takımın organizasyondaki en golcü oyuncusu oldu. Victor Osimhen ve Yunus Akgün Rus yıldızı birer golle takip etti.
GALATASARAY GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Galatasaray, Aston Villa karşısında kazanması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en uzun galibiyet serisini egale edecek. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce organizasyonda üst üste en fazla 3 maç kazanmıştı.
Bu sezon Lille ve Stuttgart karşısında aldığı galibiyetlerle serisini iki maça çıkaran Galatasaray, İngiliz temsilcisini de mağlup ederek bu rekorunu tekrarlamayı hedefliyor.
SON 7 RESMİ MAÇINDA KAYBETMEDİ
Galatasaray, resmi maçlardaki son yenilgisini Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona karşısında aldı. Bu karşılaşmanın ardından Süper Lig'de 5, Avrupa'da ise 2 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar, ligde Gençlerbirliği'ni 1-0, Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0, Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 ve Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Avrupa'da ise Lille'i 4-2, Stuttgart'ı 2-0 yenmeyi başardı.