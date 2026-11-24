Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi 'nin 5. haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa 'yı sahasında konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un tercih edeceği ilk 11 merak konusu oldu. Kritik mücadele öncesinde tecrübeli teknik adamın kadro planlaması netleşti. İşte Galatasaray'ın Aston Villa karşısındaki muhtemel 11'i...

Üçüncü haftada Fransa temsilcisi Lille'i deplasmanda 4-2 yenen Galatasaray, dördüncü haftada da Almanya ekibi Stuttgart'ı sahasında 2-0 mağlup etti. Dört maçta 6 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, beşinci haftaya 18. sırada girdi.

Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan 36 takımlı lig aşamasından katılan Galatasaray, organizasyondaki ilk iki maçında istediği sonuçları alamadı. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1, sahasında ise İspanya devi Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu.

Galatasaray'da bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 4 maçta 4 gol kaydeden Batrakov, takımın organizasyondaki en golcü oyuncusu oldu. Victor Osimhen ve Yunus Akgün Rus yıldızı birer golle takip etti.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Club Brugge'ü deplasmanda 3-2 mağlup eden Aston Villa, sonraki haftalarda Fenerbahçe'yi 6-0, Norveç temsilcisi Viking'i ise 3-1 yendi.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

GALATASARAY GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Galatasaray, Aston Villa karşısında kazanması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en uzun galibiyet serisini egale edecek. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce organizasyonda üst üste en fazla 3 maç kazanmıştı.

Bu sezon Lille ve Stuttgart karşısında aldığı galibiyetlerle serisini iki maça çıkaran Galatasaray, İngiliz temsilcisini de mağlup ederek bu rekorunu tekrarlamayı hedefliyor.

SON 7 RESMİ MAÇINDA KAYBETMEDİ

Galatasaray, resmi maçlardaki son yenilgisini Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona karşısında aldı. Bu karşılaşmanın ardından Süper Lig'de 5, Avrupa'da ise 2 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, ligde Gençlerbirliği'ni 1-0, Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0, Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 ve Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Avrupa'da ise Lille'i 4-2, Stuttgart'ı 2-0 yenmeyi başardı.