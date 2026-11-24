CANLI Devler Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu Aston Villa: Aslan 3 puan arıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa'yı RAMS Park'ta ağırlıyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, İngiliz ekibi karşısında 3 puan peşinde. Saat 20.45'te başlayan mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı sahasında konuk ediyor. RAMS Park'ta oynanan mücadele saat 20.45'te başladı. Karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetiyor. Karşılaşma, TRT1 ve tabii ekranlarından canlı yayınlanıyor. Kritik mücadelede temsilcimiz Galatasaray, 5 maç sonunda puanını 9'a çıkarmanın peşinde.
Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
İŞTE GALATASARAY-ASTON VILLA MAÇI İLK 11'LERİ
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Batrakov, Eren, Barış Alper.
Aston Villa: Suzuki, Harwood-Bellis, Lindelöf, Mings, Maatsen, McGinn, Joao Gomes, Kamara, Alysson, Manzambi, Jackson
İLK YARIDAN NOTLAR
4. dakikada Manzambi pasını ceza yayının sağındaki Jackson'a aktardı. Jackson'un bekletmeden yaptığı vuruşta top yandan dışarı gitti.
20. dakikada Lemina ara pasında soldan ceza sahasına hareketlenen Jakobs'u topla buluşturmak istedi. Kaleci Suzuki kalesinden çıkarak topu kontrol etti.
Mücadelenin ilk 45 dakikası, orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Konuk ekibin biraz daha fazla topa sahip olduğu ilk yarıda net gol pozisyonu yaşanmadı.