Galatasaray taraftarları, karşılaşma öncesinde katil İsrail'in yapmış olduğu soykırıma karşı Filistin halkına destek olmak ve bu zulmü tüm dünyaya duyurmak için tribünlere pankartlar astı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, "İnsanlığın haysiyeti, onuru ve gururu sensin Gazze", "Filistin bebeklerini bırakın" ve "Özgür Filistin" pankartlarıyla Filistin'e olan desteğini yine esirgemedi.

Sarı-kırmızılı ekibin 27 yaşındaki Senegalli sol beki Ismail Jakobs, sakatlığını atlatarak Aston Villa maçıyla birlikte kadroya geri döndü. Süper Lig'in 12'nci haftasındaki Samsunspor maçı öncesi yapılan son antrenmanda sol kasık adalesinde zorlanma ve kanama oluşan Jakobs, o karşılaşmada forma giyememişti. Tedavisi tamamlanan Jakobs, Aston Villa müsabakasına 11'de başladı.

Galatasaray, Aston Villa karşılaşmasına sakatlıkları bulunan 3 oyuncusundan mahrum çıktı. Sarı-kırmızılı ekipte milli takım kampında sol üst arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Roland Sallai, geçtiğimiz hafta sol dizinden operasyon geçirdikten sonra fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarına başlayan Victor Osimhen ile tedavi protokolü kapsamında Doha'daki Aspetar'da bulunan Rafael Leao da mücadelede forma giyemedi.

BARIŞ ALPER YILMAZ EN İLERİDE

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un 'jokeri' olan ve bu sezon farklı mevkilerde forma giyen Barış Alper Yılmaz, Aston Villa karşılaşmasına santrfor olarak başladı. 26 yaşındaki milli futbolcu, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting deplasmanında, Süper Lig'de ise İstanbul Başakşehir, Trabzonspor ve Amed Sportif Faaliyetler maçlarında en ileri uçta oynamıştı. Barış Alper Yılmaz, forvet oynadığı bu maçlardaki tek golünü Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında kaydetti.

EREN ELMALI SOL TARAFTA

Galatasaray'da Eren Elmalı, Aston Villa ile oynanan karşılaşmada bu sezon 4'üncü kez sol kanatta görev aldı. 26 yaşındaki sol bek, daha önce Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa ve Göztepe müsabakaları ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille maçında da sol kenarda forma giymişti.