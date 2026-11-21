BATRAKOV'DAN SON 7 MAÇTA 6 GOL

Galatasaray'ın yeni transferi Rus futbolcu Aleksey Batrakov, son dönemdeki performansıyla dikkati çekti.

Batrakov, 4'ü Süper Lig ve 3'ü Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere çıktığı son 7 resmi maçta 6 gol kaydetti.

GALATASARAY İLE SAMSUNSPOR LİGDE 67. KEZ KARŞILAŞACAK

Galatasaray ile Samsunspor, Süper Lig'de 67. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip, 1969-1970 sezonunda dönemin en üst kademesi olan Türkiye 1. Futbol Ligi'ne ilk kez yükselen Samsunspor ile oynadığı 66 karşılaşmanın 44'ünü kazandı. Karadeniz temsilcisi 8 müsabakadan galibiyetle ayrılırken 14 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray bu maçlarda 142 gol attı, Samsunspor ise 54 golle karşılık verdi.

İSTANBUL'DA GALATASARAY'IN 30-2 ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Galatasaray, İstanbul'da oynanan lig maçlarında Samsunspor'a galibiyet sayısında 30-2 üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip, rakibiyle İstanbul'da yaptığı karşılaşmaların birinde ise berabere kaldı.

Bu müsabakalarda 93 gol atan Galatasaray, kalesinde 25 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, son 26 yılda sahasında Samsunspor ile oynadığı 9 mücadeleyi de kazandı.

Samsunspor, Galatasaray karşısındaki son lig deplasman galibiyetini 9 Eylül 2000'de 2-1'lik skorla aldı.