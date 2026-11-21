Galatasaray-Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve 7 sakat futbolcunun son durumu
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Samsunspor'u konuk ediyor. RAMS Park'taki zemin bakım çalışmaları nedeniyle Başakşehir'de oynanacak kritik mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda 7 futbolcunun sağlık durumu netleşirken, Cimbom kulüp tarihinin 42 maçlık iç saha yenilmezlik rekorunu kırmak için sahaya çıkacak.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı S Ali Şansalan yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
LİDER GALATASARAY, 17. SIRADAKİ SAMSUNSPOR'U AĞIRLAYACAK
Süper Lig'de son dört sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu sezon çıktığı 11 maçta 9 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 28 puanla haftaya lider girdi.
Geride kalan 11 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Samsunspor ise 7 puanla 17. sırada yer aldı.
GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Sane, Barış Alper
Samsunspor: Bilal, Mendes, Erakovic, Drapinski, Tomasson, Watt, Yalçın, Coulibaly, Sekongo, Sousa, Bayo