CANLI Galatasaray-Samsunspor maç sonu canlı yayını! Zeki Uzundurukan, Onur Özkan ve Serkan Korkmaz yorumluyor
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Galatasaray-Samsunspor karşılaşması, Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor markası Libero'da masaya yatırılıyor. Zeki Uzundurukan, Onur Özkan ve Serkan Korkmaz, mücadelede yaşanan gelişmeleri canlı yayında değerlendiriyor.
Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor yayıncılığındaki yeni markası Libero, futbol gündemini deneyimli isimlerin yorumlarıyla izleyicilere aktarmaya devam ediyor.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Samsunspor arasında oynanan karşılaşma, Libero'nun canlı yayınında ele alınıyor.
Spor yorumcuları Zeki Uzundurukan, Onur Özkan ve Serkan Korkmaz, Galatasaray-Samsunspor mücadelesini canlı yayında değerlendiriyor.
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