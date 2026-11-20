RAMS Park zemininde yaşanan bozulmanın arkasında ise iki kritik etkenin bulunduğu kaydedildi.

ZEMİN NEDEN BOZULDU? İŞTE İKİ TEMEL NEDEN

RAMS Park'ta yürütülen çalışmadan görüntü

ASTON VİLLA'DAN JEST

Samsunspor maçının Başakşehir Stadı'na alınması özellikle kombine ve loca sahiplerinin tepkisine yol açsa da yönetimin bu kararı tamamen Devler Ligi hedefiyle aldığı belirtildi. Galatasaray'ın istemesi halinde Samsunspor maçını da yenilenen RAMS Park zemininde oynayabileceği ancak Aston Villa öncesi sahayı yıpratmamak adına riske girilmediği aktarıldı.

RAMS Park'ta yürütülen çalışmadan görüntü

RAMS Park'ta yürütülen çalışmadan görüntü

RAMS Park'ta yürütülen çalışmadan görüntü