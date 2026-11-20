Galatasaray'da RAMS Park seferberliği! 900 kilo tohum, 150 ton kum kullanıldı
Galatasaray'da Samsunspor karşılaşmasının Başakşehir Fatih Terim Stadı'na alınmasının ardındaki kritik strateji ve yürütülen dev operasyonun detayları ortaya çıktı.
Galatasaray'da Stuttgart ve Amedspor maçlarının ardından bozulan zemin nedeniyle Samsunspor karşılaşmasının Başakşehir Stadı'na alınması taraftarların tepkisini çekerken, RAMS Park'ta yürütülen hummalı çalışmanın perde arkası ortaya çıktı.
24 SAAT ARALIKSIZ MESAİ
Sabah Gazetesi'nden Levent Tüzemen'in haberine göre Amedspor karşılaşmasının hemen ardından zeminin kalkmasını önlemek ve direnci artırmak için hızla hibrit çim uygulaması yapıldı. UEFA'dan tescilli uluslararası zemin firması S.İ.S ekipleri, sahayı UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa maçına yetiştirmek üzere 24 saat aralıksız mesai harcadı.
900 KİLO TOHUM EKİLDİ, 150 TON KUM ATILDI
Yapılan çalışmalar kapsamında sahaya 900 kilo çim tohumu ekilirken, kum kökenli yapıya sahip olan zemine 150 ton yeni kum takviyesi yapıldı. 24 saat boyunca güneş ışığı tedavisi uygulanan çimler yemyeşil bir görünüme kavuşurken, zeminin yüzde 8'inin hibrit, kalan bölümünün ise futbolcuların kayarken yıpranmaması adına doğal çimden oluştuğu belirtildi.