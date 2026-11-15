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Galatasaray'da Gabriel Sara'nın yerine yıldız isim! Devre arası planı ortaya çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray'da Gabriel Sara'nın yerine yıldız isim! Devre arası planı ortaya çıktı

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi öncesinde orta saha için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Avrupa'nın dört kulübünün radarında bulunan Gabriel Sara'nın ayrılması halinde sarı-kırmızılıların, Juventus forması giyen Teun Koopmeiners'i kadrosuna katmayı hedeflediği öne sürüldü. Hollandalı yıldız için kiralama formülünün değerlendirildiği belirtildi.

Trendyol Süper Lig'de üst üste beşinci şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, Gabriel Sara'nın olası ayrılığına karşı Juventus forması giyen Teun Koopmeiners'i transfer gündemine aldığı öne sürüldü.

Gabriel Sara (A Haber Foto Arşiv)Gabriel Sara (A Haber Foto Arşiv)

GABRIEL SARA'YA AVRUPA'DAN DÖRT TALİP

İlkay Gündoğan ve Lesley Ugochukwu'dan beklediği verimi alamadığı belirtilen Galatasaray'ın, orta sahaya doğrudan ilk 11'de görev yapabilecek bir futbolcu kazandırmak istediği ifade edildi.

Sabah'ın haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, özellikle Premier Lig ekiplerinin ilgisini çeken Gabriel Sara'yı uygun bir bonservis bedeli karşılığında göndermeyi değerlendiriyor.

Brezilyalı orta saha oyuncusunun Napoli, Roma, Aston Villa ve Brighton tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

Gabriel Sara (A Haber Foto Arşiv)Gabriel Sara (A Haber Foto Arşiv)

SARA'NIN YERİNE TEUN KOOPMEINERS

Galatasaray'ın Gabriel Sara ile yollarını ayırması halinde transfer listesindeki ilk ismin Teun Koopmeiners olduğu öne sürüldü.

Sarı-kırmızılıların daha önce de gündemine aldığı 28 yaşındaki Hollandalı futbolcudan vazgeçmediği ve devre arasında yeniden harekete geçmeyi planladığı kaydedildi.

Teun Koopmeiners (A Haber Foto Arşiv)Teun Koopmeiners (A Haber Foto Arşiv)

KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

Galatasaray yönetiminin, Sara'nın olası satışından elde edilecek gelirle orta sahasını güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Juventus'ta ilk 11'deki yerini kaybettiği ifade edilen Koopmeiners için kiralama seçeneğinin değerlendirildiği, sarı-kırmızılıların İtalyan kulübüyle temaslarını hızlandırmayı planladığı öne sürüldü.

RAMS PARK ATMOSFERİNDEN ETKİLENMİŞTİ

Koopmeiners'in Galatasaray'a transfer ihtimalinde RAMS Park atmosferinin de etkili olabileceği ifade edildi.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray'a karşı forma giyen ve sarı-kırmızılı ekibin ağlarını iki kez havalandıran Hollandalı futbolcunun, RAMS Park'taki atmosferden ve taraftarların desteğinden etkilendiği belirtildi.

Bu durumun olası transfer görüşmelerinde Galatasaray açısından avantaj sağlayabileceği öne sürüldü.

Teun Koopmeiners (A Haber Foto Arşiv)Teun Koopmeiners (A Haber Foto Arşiv)

ÜÇ FARKLI POZİSYONDA GÖREV YAPABİLİYOR

Asıl mevkisi merkez orta saha olan Koopmeiners, ihtiyaç duyulması halinde ön libero ve stoper pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

Profesyonel kariyerine Jong AZ'de başlayan Hollandalı futbolcu, daha sonra AZ Alkmaar'ın A takımına yükseldi. Koopmeiners, 2017-2021 yılları arasında Hollanda ekibinde 100'den fazla karşılaşmada forma giydi.

JUVENTUS'A 51 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

2021 yılında Atalanta'ya transfer olan Koopmeiners, İtalyan ekibiyle 2023-2024 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Hollandalı orta saha oyuncusu, 2024 yazında 51 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'a transfer oldu.

Teun Koopmeiners (A Haber Foto Arşiv)Teun Koopmeiners (A Haber Foto Arşiv)

JUVENTUS İLE 2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Koopmeiners, bu sezon Torino temsilcisinde 15 karşılaşmada forma giydi.

Bu maçların 7'sine ilk 11'de başlayan Hollandalı futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray yönetiminin, Juventus ile görüşmeler gerçekleştirerek Koopmeiners'in transferi için şartları zorlamayı planladığı öne sürüldü.

Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
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