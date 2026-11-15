Teun Koopmeiners (A Haber Foto Arşiv) KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA Galatasaray yönetiminin, Sara'nın olası satışından elde edilecek gelirle orta sahasını güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi. Juventus'ta ilk 11'deki yerini kaybettiği ifade edilen Koopmeiners için kiralama seçeneğinin değerlendirildiği, sarı-kırmızılıların İtalyan kulübüyle temaslarını hızlandırmayı planladığı öne sürüldü. RAMS PARK ATMOSFERİNDEN ETKİLENMİŞTİ Koopmeiners'in Galatasaray'a transfer ihtimalinde RAMS Park atmosferinin de etkili olabileceği ifade edildi. Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray'a karşı forma giyen ve sarı-kırmızılı ekibin ağlarını iki kez havalandıran Hollandalı futbolcunun, RAMS Park'taki atmosferden ve taraftarların desteğinden etkilendiği belirtildi. Bu durumun olası transfer görüşmelerinde Galatasaray açısından avantaj sağlayabileceği öne sürüldü.

Teun Koopmeiners (A Haber Foto Arşiv) ÜÇ FARKLI POZİSYONDA GÖREV YAPABİLİYOR Asıl mevkisi merkez orta saha olan Koopmeiners, ihtiyaç duyulması halinde ön libero ve stoper pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Profesyonel kariyerine Jong AZ'de başlayan Hollandalı futbolcu, daha sonra AZ Alkmaar'ın A takımına yükseldi. Koopmeiners, 2017-2021 yılları arasında Hollanda ekibinde 100'den fazla karşılaşmada forma giydi. JUVENTUS'A 51 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU 2021 yılında Atalanta'ya transfer olan Koopmeiners, İtalyan ekibiyle 2023-2024 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Hollandalı orta saha oyuncusu, 2024 yazında 51 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'a transfer oldu.