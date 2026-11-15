Galatasaray'da Gabriel Sara'nın yerine yıldız isim! Devre arası planı ortaya çıktı
Galatasaray'da devre arası transfer dönemi öncesinde orta saha için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Avrupa'nın dört kulübünün radarında bulunan Gabriel Sara'nın ayrılması halinde sarı-kırmızılıların, Juventus forması giyen Teun Koopmeiners'i kadrosuna katmayı hedeflediği öne sürüldü. Hollandalı yıldız için kiralama formülünün değerlendirildiği belirtildi.
Trendyol Süper Lig'de üst üste beşinci şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, Gabriel Sara'nın olası ayrılığına karşı Juventus forması giyen Teun Koopmeiners'i transfer gündemine aldığı öne sürüldü.
GABRIEL SARA'YA AVRUPA'DAN DÖRT TALİP
İlkay Gündoğan ve Lesley Ugochukwu'dan beklediği verimi alamadığı belirtilen Galatasaray'ın, orta sahaya doğrudan ilk 11'de görev yapabilecek bir futbolcu kazandırmak istediği ifade edildi.
Sabah'ın haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, özellikle Premier Lig ekiplerinin ilgisini çeken Gabriel Sara'yı uygun bir bonservis bedeli karşılığında göndermeyi değerlendiriyor.
Brezilyalı orta saha oyuncusunun Napoli, Roma, Aston Villa ve Brighton tarafından yakından takip edildiği belirtildi.
SARA'NIN YERİNE TEUN KOOPMEINERS
Galatasaray'ın Gabriel Sara ile yollarını ayırması halinde transfer listesindeki ilk ismin Teun Koopmeiners olduğu öne sürüldü.
Sarı-kırmızılıların daha önce de gündemine aldığı 28 yaşındaki Hollandalı futbolcudan vazgeçmediği ve devre arasında yeniden harekete geçmeyi planladığı kaydedildi.