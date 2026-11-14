Galatasaray'a son saniye şoku! Biotekno Körfez Basket 82-81 kazandı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Biotekno Körfez Basket, sahasında konuk ettiği Galatasaray MCT Technic'i son saniyede bulduğu basketle 82-81 mağlup etti. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Kocaeli temsilcisi, son anlarda elde ettiği üstünlükle galibiyete uzandı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Biotekno Körfez Basket ile Galatasaray MCT Technic, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Biotekno Körfez Basket, sahasında ağırladığı Galatasaray MCT Technic'i son saniyede bulduğu basketle 82-81 mağlup etti.
MAÇTAN NOTLAR
Karşılaşmaya etkili başlayan Biotekno Körfez Basket, ilk periyodu 20-14 önde tamamladı.
İkinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren Kocaeli temsilcisi, soyunma odasına 44-37'lik skorla önde girdi.
Üçüncü periyotta farkı 10 sayıya çıkaran ev sahibi ekip, son çeyreğe 70-60 üstünlükle girdi.
Son periyotta hücumda etkili bir performans sergileyen Galatasaray MCT Technic, farkı eriterek karşılaşmanın son bölümünde öne geçti. Ancak son anlarda yeniden üstünlüğü ele geçiren Biotekno Körfez Basket, son saniyede bulduğu basketle mücadeleden 82-81 galip ayrıldı.
Ev sahibi ekipte Johnny Davis 22, Boo Buie 21 ve Matt Mitchell 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
MAÇIN KÜNYESİ
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Alper Gökçebel
Biotekno Körfez Basket: Buie 21, Davis 22, Mert Akay, Berk Can Akın 3, Mitchell 19, Akhan Demirtaş, Altan Çamoğlu, Reese 13, Danusevicius, Barna 4
Galatasaray MCT Technic: Robinson 9, Şehmus Hazer 9, Berkan Durmaz 10, Nikolic 21, Smailagic 6, Metu 10, Ballo 6, Buğrahan Tuncer 4, KJ Simpson 6
1. periyot: 20-14
Devre: 44-37
3. periyot: 70-60
Maç sonucu: Biotekno Körfez Basket 82-81 Galatasaray MCT Technic