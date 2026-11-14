Galatasaray'a son saniye şoku! Biotekno Körfez Basket 82-81 kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Biotekno Körfez Basket, sahasında konuk ettiği Galatasaray MCT Technic'i son saniyede bulduğu basketle 82-81 mağlup etti. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Kocaeli temsilcisi, son anlarda elde ettiği üstünlükle galibiyete uzandı.