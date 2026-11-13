Liverpool'un deneyimli savunmacısı Virgil van Dijk'ın geleceğiyle ilgili İtalya'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek Hollandalı futbolcunun, Süper Lig'in üç büyük kulübünün radarına girdiği ileri sürüldü.

Üç Süper Lig temsilcisinin ilgilendiği öne sürülen 35 yaşındaki savunmacının, Suudi Arabistan kulüplerinin de transfer gündeminde bulunduğu belirtildi.

İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, Liverpool ile sözleşmesinin son dönemine giren Virgil van Dijk'ın geleceğine ilişkin gelişmeleri yakından izliyor.

Virgil Van Dijk (A Haber Foto Arşiv)

İTALYAN DEVİ DE YARIŞA DAHİL OLDU

Van Dijk'a yönelik transfer iddiaları Türkiye ve Suudi Arabistan ile sınırlı kalmadı. İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın da Hollandalı futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.

İtalyan basınındaki haberde, Milan'ın sahibi Gerry Cardinale ile kulüpte görev yapan Zlatan Ibrahimovic'in uzun süredir beğendiği Van Dijk'ı gelecek sezon için önemli transfer hedeflerinden biri olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Milan'ın transferi gerçekleştirmek istemesi halinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yanı sıra Suudi Arabistan temsilcileriyle de rekabete girebileceği ifade edildi.