-°C
CANLI YAYIN

Transferde dev yarış! 3 Süper Lig ekibi Van Dijk'ın peşinde

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Transferde dev yarış! 3 Süper Lig ekibi Van Dijk'ın peşinde

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Virgil van Dijk için İtalya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Hollandalı yıldızın durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü. Milan ve Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgilendiği tecrübeli savunmacının geleceğine ilişkin açıklamaları transfer söylentilerini artırdı.

Liverpool'un deneyimli savunmacısı Virgil van Dijk'ın geleceğiyle ilgili İtalya'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek Hollandalı futbolcunun, Süper Lig'in üç büyük kulübünün radarına girdiği ileri sürüldü.

Virgil Van Dijk (A Haber Foto Arşiv)Virgil Van Dijk (A Haber Foto Arşiv)

GALATASARAY, FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR DEVREDE

İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, Liverpool ile sözleşmesinin son dönemine giren Virgil van Dijk'ın geleceğine ilişkin gelişmeleri yakından izliyor.

Üç Süper Lig temsilcisinin ilgilendiği öne sürülen 35 yaşındaki savunmacının, Suudi Arabistan kulüplerinin de transfer gündeminde bulunduğu belirtildi.

Virgil Van Dijk (A Haber Foto Arşiv)Virgil Van Dijk (A Haber Foto Arşiv)

İTALYAN DEVİ DE YARIŞA DAHİL OLDU

Van Dijk'a yönelik transfer iddiaları Türkiye ve Suudi Arabistan ile sınırlı kalmadı. İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın da Hollandalı futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.

İtalyan basınındaki haberde, Milan'ın sahibi Gerry Cardinale ile kulüpte görev yapan Zlatan Ibrahimovic'in uzun süredir beğendiği Van Dijk'ı gelecek sezon için önemli transfer hedeflerinden biri olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Milan'ın transferi gerçekleştirmek istemesi halinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yanı sıra Suudi Arabistan temsilcileriyle de rekabete girebileceği ifade edildi.

Virgil Van Dijk (A Haber Foto Arşiv)Virgil Van Dijk (A Haber Foto Arşiv)

VAN DIJK'TAN GELECEĞİNE İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Transfer söylentilerinin odağındaki Virgil van Dijk, Hollanda Milli Takımı kampında Liverpool'daki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

İngiliz ekibiyle sözleşmesini yenileme ihtimaline değinen 35 yaşındaki futbolcu, "Sözleşme yenilenirse güzel olur, aksi takdirde başka bir yere giderim" sözleriyle takımdan ayrılabileceğinin sinyalini verdi.

Van Dijk'ın Liverpool ile yeni bir anlaşmaya varmaması durumunda, 1 Ocak 2027'den itibaren diğer kulüplerle gelecek sezon için sözleşme görüşmeleri yapabilecek olması da transfer iddialarını güçlendiren unsurlar arasında gösterildi.

TRANSFERİN KADERİNİ EKONOMİK KOŞULLAR BELİRLEYEBİLİR

İtalyan basınında, 8 Temmuz 2027'de 36 yaşına girecek olan Van Dijk'ın kariyerinin son büyük sözleşmelerinden birini imzalamaya hazırlandığı değerlendirmesine yer verildi.

Hollandalı stoperin transfer kararında ekonomik şartları ön planda tutması halinde Suudi Arabistan kulüplerinin avantaj elde edebileceği belirtildi.

Deneyimli futbolcunun sportif hedeflerini öncelikli görmesi durumunda ise Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendirebileceği ifade edildi.

Virgil Van Dijk (A Haber Foto Arşiv)Virgil Van Dijk (A Haber Foto Arşiv)

LIVERPOOL'DA KUPALARLA DOLU KARİYER

2018 yılında Southampton'dan Liverpool'a transfer olan Virgil van Dijk, İngiliz ekibinin elde ettiği önemli başarılarda pay sahibi oldu.

Liverpool kariyerinde Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşayan Hollandalı savunmacı, istikrarlı performansıyla takımın vazgeçilmez isimleri arasına girdi.

Virgil van Dijk, 2026-2027 sezonunda Liverpool formasıyla şu ana kadar 15 resmi karşılaşmada sahaya çıktı.

Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
Fenerbahçe'den Melissa Vargas kararı! 2030'a kadar imza
Sonraki Haber
Fenerbahçe'den Melissa Vargas kararı! 2030'a kadar imza
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın