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Bruno Fernandes'ten Manchester United'a ikinci ret iddiası

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bruno Fernandes'ten Manchester United'a ikinci ret iddiası

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da Bruno Fernandes'in geleceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. The Athletic'in haberine göre Portekizli futbolcu, İngiliz kulübünün yaptığı ikinci yeni sözleşme teklifini de kabul etmedi.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da Bruno Fernandes'in geleceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

The Athletic'in haberine göre Portekizli futbolcu, İngiliz kulübünün yaptığı ikinci yeni sözleşme teklifini de kabul etmedi.

Bruno Fernandes (A Haber Foto Arşiv)Bruno Fernandes (A Haber Foto Arşiv)

MANCHESTER UNITED'DA EFSANE OLDU

Son birkaç transfer döneminde adı özellikle Galatasaray ile anılan Bruno Fernandes, Manchester United formasıyla 341 karşılaşmada görev aldı. Portekizli futbolcu, bu maçlarda 113 gol atarken 111 asist kaydetti.

SPORTING'DE 137 MAÇ

Manchester United öncesinde Sporting CP forması giyen Fernandes, Portekiz ekibinde 137 karşılaşmaya çıktı. Yıldız futbolcu, bu süreçte 63 gol ve 50 asistlik performans sergiledi.

Bruno Fernandes (A Haber Foto Arşiv)Bruno Fernandes (A Haber Foto Arşiv)

BU SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bruno Fernandes, paylaşılan sezon istatistiklerine göre Premier Lig'de 9 maçta 4 gol ve 2 asist kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde 4 karşılaşmada 2 gol ve 1 asist üreten Portekizli futbolcu, EFL Cup'ta ise 1 maçta görev aldı.

Fernandes, toplam 14 karşılaşmada 6 gol ve 3 asistlik performans ortaya koyarken 1.152 dakika sahada kaldı.

65 MİLYON EUROYA YOLCU

Bruno Fernandes, 29 Ocak 2020'de Sporting CP'den Manchester United'a transfer oldu.

Portekizli futbolcunun transferi için İngiliz kulübü 65 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Transfer döneminde Fernandes'in piyasa değeri ise 60 milyon euro olarak gösterildi.

Bruno Fernandes (A Haber Foto Arşiv)Bruno Fernandes (A Haber Foto Arşiv)

PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI'NDA 97 MAÇ

Portekiz Milli Takımı formasını ilk kez 10 Kasım 2017'de giyen Bruno Fernandes, milli formayla 97 karşılaşmaya çıktı.

Yıldız futbolcu, Portekiz Milli Takımı'nda 29 gol kaydetti.

Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
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