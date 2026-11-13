İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da Bruno Fernandes'in geleceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. The Athletic'in haberine göre Portekizli futbolcu, İngiliz kulübünün yaptığı ikinci yeni sözleşme teklifini de kabul etmedi.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da Bruno Fernandes'in geleceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. The Athletic'in haberine göre Portekizli futbolcu, İngiliz kulübünün yaptığı ikinci yeni sözleşme teklifini de kabul etmedi.

Bruno Fernandes (A Haber Foto Arşiv) MANCHESTER UNITED'DA EFSANE OLDU Son birkaç transfer döneminde adı özellikle Galatasaray ile anılan Bruno Fernandes, Manchester United formasıyla 341 karşılaşmada görev aldı. Portekizli futbolcu, bu maçlarda 113 gol atarken 111 asist kaydetti. SPORTING'DE 137 MAÇ Manchester United öncesinde Sporting CP forması giyen Fernandes, Portekiz ekibinde 137 karşılaşmaya çıktı. Yıldız futbolcu, bu süreçte 63 gol ve 50 asistlik performans sergiledi.

Bruno Fernandes (A Haber Foto Arşiv) BU SEZON İSTATİSTİKLERİ Bruno Fernandes, paylaşılan sezon istatistiklerine göre Premier Lig'de 9 maçta 4 gol ve 2 asist kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde 4 karşılaşmada 2 gol ve 1 asist üreten Portekizli futbolcu, EFL Cup'ta ise 1 maçta görev aldı. Fernandes, toplam 14 karşılaşmada 6 gol ve 3 asistlik performans ortaya koyarken 1.152 dakika sahada kaldı. 65 MİLYON EUROYA YOLCU Bruno Fernandes, 29 Ocak 2020'de Sporting CP'den Manchester United'a transfer oldu. Portekizli futbolcunun transferi için İngiliz kulübü 65 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Transfer döneminde Fernandes'in piyasa değeri ise 60 milyon euro olarak gösterildi.