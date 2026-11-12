Cevad Prekazi son yolculuğuna uğurlandı! Tabutuna Galatasaray forması örtüldü
Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Cevad Prekazi, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da son yolculuğuna uğurlandı. Vasiyeti üzerine tabutuna Galatasaray forması örtülen efsane futbolcu, cenaze namazının ardından toprağa verildi. Törene katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Hatıralarımızda her zaman yaşayacak" dedi.
Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Cevad Prekazi, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
GALATASARAY EFSANESİNE SON GÖREV
Belgrad'daki Bayraklı Camii'nde gerçekleştirilen cenaze törenine Türkiye Cumhuriyeti Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Can Natan, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Burak Kutluğ, Yönetim Kurulu Üyeleri Eray Yazgan ve Ozan Bingöl Yurtsever katıldı.
Törende ayrıca Partizan Kulübü Başkanı Rasim Ljajic, Galatasaray'ın eski futbolcularından Sasa Ilic ile Prekazi'nin ailesi ve sevenleri de yer aldı.
VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ
Galatasaray tarihine adını yazdıran Cevad Prekazi'nin vasiyeti üzerine tabutuna sarı-kırmızılı takımın forması örtüldü.
Prekazi'nin naaşı, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Belgrad'daki Lesce Mezarlığı'nda toprağa verildi.
"HATIRALARIMIZDA HER ZAMAN YAŞAYACAK"
Cenaze töreninde konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, Prekazi'nin kulüp tarihindeki önemine dikkat çekti.
Özbek, "Prekazi'yi futbolcu olarak izleme fırsatım oldu. Galatasaray'ın önemli futbolcularından, efsanelerinden biriydi. Bize kazandırdığı zaferler hala herkesin hafızasında yaşıyor. Çok üzgünüm. Son üç dört yıldır İstanbul'a sık sık geliyordu. Kendisini davet ediyordum; maçlarımıza geliyor, beni de ziyaret ediyordu. Galatasaray'ın son dört beş yıldaki başarılarından büyük mutluluk duyuyordu. Bunu bana defalarca ifade etti. Hatta üç dört ay önce yine İstanbul'a gelmişti, o zaman da görüşmüştük. Zaman zaman eleştirileri de oluyordu. 'Şöyle başkanım, böyle başkanım' diyerek düşüncelerini benimle paylaşırdı. Gerçekten Galatasaray'da ikon haline gelmiş, kulüpten ayrılmış futbolcular arasında Galatasaray'la ilişkisini hiçbir zaman kesmeyen isimlerin başında geliyordu. Genç yaşta vefat etmiş olmasından dolayı çok üzgünüm. Ancak hatıralarımızda her zaman yaşayacak. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah" ifadelerini kullandı.