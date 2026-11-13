Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'dan Galatasaray ziyareti
Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i RAMS Park'ta ziyaret etti. Sarı-kırmızılı takıma olan hayranlığını dile getiren Khan, Liverpool ve Galatasaray hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Khan'ın transfer esprisini anlattı.
Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, beraberindeki heyetle birlikte Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'ta gerçekleşen ziyarete Dursun Özbek ve Sadiq Khan'ın yanı sıra Londra Belediye Başkan Yardımcısı Mete Çoban, Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Can Natan, yönetim kurulu üyesi Ozan Bingöl Yurtsever, Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbolcular İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara katıldı.
"BİZİM İÇİN GURUR VESİLESİ"
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'ı ağırlamaktan büyük gurur duyduklarını belirterek, "Sadiq Khan, Galatasaray'ı çok seven birisi. Galatasaray fanatiği olması da bizim için büyük bir gurur vesilesi. Kendisine ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Maçlarımızdan birine sizi davet edeceğim. Ayrıca üst üste beşinci şampiyonluğumuzu kutladığımızda da burada olmanızı istiyorum." ifadelerini kullandı.
"ZİYARETİMİN EN SEVDİĞİM KISMI..."
Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, İskoç teknik direktör Graeme Souness'in Galatasaray'ın başına geçmesiyle sarı-kırmızılı takımı desteklemeye başladığını söyledi.
Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ilk Londra Belediye Başkanı olmaktan gurur duyduğunu belirten Khan, "İstanbul'da da harika bir gün geçirdim ancak bir itirafta bulunmam gerekiyor. Ziyaretimin en sevdiğim kısmı Galatasaray'ın stadına gelmek. Bu benim için adeta bir hayalin gerçekleşmesi gibi. Sevdiğim ve hayranlık duyduğum takım Liverpool ancak gençlik yıllarımda idolüm Graeme Souness Galatasaray'a geldi ve o zamandan beri bu takımı destekliyorum. Galatasaray'ın Arsenal'i yenerek UEFA Kupası'nı kazandığını izlemek bana büyük mutluluk vermişti. Ardından UEFA Süper Kupa zaferi de geldi. Daha sonra rekorlar kıran futbolcu ve teknik direktörle tanışma fırsatı buldum. İlkay Gündoğan, Gabriel Sara ve başkanla da tanıştım." diye konuştu.