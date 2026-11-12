Eski fenerbahçeli Kim Min-jae için Galatasaray ve Beşiktaş devrede!
Alman basınından Süper Lig'i yakından ilgilendiren bir transfer iddiası geldi. BILD'e göre Galatasaray ve Beşiktaş, Bayern Münih forması giyen eski Fenerbahçeli Kim Min-jae ile ilgileniyor. Güney Koreli savunmacı, bu sezon Bundesliga'da 5 maçta görev aldı.
Ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray ve Beşiktaş için Almanya'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İki ezeli rakibin, Bayern Münih forması giyen eski Fenerbahçeli Kim Min-jae ile ilgilendiği öne sürüldü.
GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ DEVREDE
Alman gazetesi BILD'in haberine göre Galatasaray ve Beşiktaş, Bayern Münih forması giyen Güney Koreli stoper Kim Min-jae ile ilgileniyor.
İki Süper Lig ekibinin transfer gündemine geldiği öne sürülen savunmacının geleceği merak konusu oldu.
BAYERN MÜNİH'TE BU SEZON 5 MAÇA ÇIKTI
Kim Min-jae, 2026-2027 sezonunda Bundesliga'da şu ana kadar 5 karşılaşmada görev aldı. Güney Koreli savunmacı, bu maçlarda gol ve asist katkısı sağlayamadı.
Yıldız futbolcu, ligde forma giydiği karşılaşmalarda 1 sarı kart gördü.
FENERBAHÇE'DE AVRUPA'NIN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Kim Min-jae, 2021 yılında Çin temsilcisi Beijing Guoan'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Sarı-lacivertli formayla başarılı bir performans sergileyen Güney Koreli savunmacı, Fenerbahçe kariyerinde 40 resmi karşılaşmada görev aldı ve 1 gol kaydetti.
Türkiye'deki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Kim Min-jae, 2022 yazında İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye transfer oldu.
NAPOLİ'DE ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Napoli'nin yolunu tutan Kim Min-jae, İtalyan ekibinde önemli başarılara imza attı.
Güney Koreli stoper, Napoli formasıyla 45 resmi maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
2022-2023 sezonunda Napoli ile Serie A şampiyonluğu yaşayan Kim Min-jae, sezonun en iyi savunmacısı seçildi.
BAYERN MÜNİH'E TRANSFER OLDU
Napoli'deki başarılı performansının ardından 2023 yazında Bayern Münih'e transfer olan Kim Min-jae, kariyerine Almanya'da devam etti.
Güney Koreli futbolcu, Bayern Münih formasıyla toplam 126 resmi karşılaşmada görev alırken 5 gol ve 3 asist kaydetti.
MİLLİ TAKIMDA 85 MAÇA ÇIKTI
Güney Kore Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri olan Kim Min-jae, ilk milli maçına 31 Ağustos 2017'de çıktı.
Deneyimli savunmacı, milli takım formasıyla 85 karşılaşmada görev alırken 4 kez gol sevinci yaşadı.