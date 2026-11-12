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Eski fenerbahçeli Kim Min-jae için Galatasaray ve Beşiktaş devrede!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Eski fenerbahçeli Kim Min-jae için Galatasaray ve Beşiktaş devrede!

Alman basınından Süper Lig'i yakından ilgilendiren bir transfer iddiası geldi. BILD'e göre Galatasaray ve Beşiktaş, Bayern Münih forması giyen eski Fenerbahçeli Kim Min-jae ile ilgileniyor. Güney Koreli savunmacı, bu sezon Bundesliga'da 5 maçta görev aldı.

Ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray ve Beşiktaş için Almanya'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İki ezeli rakibin, Bayern Münih forması giyen eski Fenerbahçeli Kim Min-jae ile ilgilendiği öne sürüldü.

Kim Min-jae (A Haber Foto Arşiv)Kim Min-jae (A Haber Foto Arşiv)

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ DEVREDE

Alman gazetesi BILD'in haberine göre Galatasaray ve Beşiktaş, Bayern Münih forması giyen Güney Koreli stoper Kim Min-jae ile ilgileniyor.

İki Süper Lig ekibinin transfer gündemine geldiği öne sürülen savunmacının geleceği merak konusu oldu.

BAYERN MÜNİH'TE BU SEZON 5 MAÇA ÇIKTI

Kim Min-jae, 2026-2027 sezonunda Bundesliga'da şu ana kadar 5 karşılaşmada görev aldı. Güney Koreli savunmacı, bu maçlarda gol ve asist katkısı sağlayamadı.

Yıldız futbolcu, ligde forma giydiği karşılaşmalarda 1 sarı kart gördü.

Kim Min-jae (A Haber Foto Arşiv)Kim Min-jae (A Haber Foto Arşiv)

FENERBAHÇE'DE AVRUPA'NIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Kim Min-jae, 2021 yılında Çin temsilcisi Beijing Guoan'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Sarı-lacivertli formayla başarılı bir performans sergileyen Güney Koreli savunmacı, Fenerbahçe kariyerinde 40 resmi karşılaşmada görev aldı ve 1 gol kaydetti.

Türkiye'deki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Kim Min-jae, 2022 yazında İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye transfer oldu.

NAPOLİ'DE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Napoli'nin yolunu tutan Kim Min-jae, İtalyan ekibinde önemli başarılara imza attı.

Güney Koreli stoper, Napoli formasıyla 45 resmi maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

2022-2023 sezonunda Napoli ile Serie A şampiyonluğu yaşayan Kim Min-jae, sezonun en iyi savunmacısı seçildi.

Kim Min-jae (A Haber Foto Arşiv)Kim Min-jae (A Haber Foto Arşiv)

BAYERN MÜNİH'E TRANSFER OLDU

Napoli'deki başarılı performansının ardından 2023 yazında Bayern Münih'e transfer olan Kim Min-jae, kariyerine Almanya'da devam etti.

Güney Koreli futbolcu, Bayern Münih formasıyla toplam 126 resmi karşılaşmada görev alırken 5 gol ve 3 asist kaydetti.

MİLLİ TAKIMDA 85 MAÇA ÇIKTI

Güney Kore Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri olan Kim Min-jae, ilk milli maçına 31 Ağustos 2017'de çıktı.

Deneyimli savunmacı, milli takım formasıyla 85 karşılaşmada görev alırken 4 kez gol sevinci yaşadı.

Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
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