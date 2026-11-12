Alman basınından Süper Lig'i yakından ilgilendiren bir transfer iddiası geldi. BILD'e göre Galatasaray ve Beşiktaş, Bayern Münih forması giyen eski Fenerbahçeli Kim Min-jae ile ilgileniyor. Güney Koreli savunmacı, bu sezon Bundesliga'da 5 maçta görev aldı.

Ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray ve Beşiktaş için Almanya'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İki ezeli rakibin, Bayern Münih forması giyen eski Fenerbahçeli Kim Min-jae ile ilgilendiği öne sürüldü.

Kim Min-jae (A Haber Foto Arşiv) GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ DEVREDE Alman gazetesi BILD'in haberine göre Galatasaray ve Beşiktaş, Bayern Münih forması giyen Güney Koreli stoper Kim Min-jae ile ilgileniyor. İki Süper Lig ekibinin transfer gündemine geldiği öne sürülen savunmacının geleceği merak konusu oldu. BAYERN MÜNİH'TE BU SEZON 5 MAÇA ÇIKTI Kim Min-jae, 2026-2027 sezonunda Bundesliga'da şu ana kadar 5 karşılaşmada görev aldı. Güney Koreli savunmacı, bu maçlarda gol ve asist katkısı sağlayamadı. Yıldız futbolcu, ligde forma giydiği karşılaşmalarda 1 sarı kart gördü.

Kim Min-jae (A Haber Foto Arşiv) FENERBAHÇE'DE AVRUPA'NIN DİKKATİNİ ÇEKTİ Kim Min-jae, 2021 yılında Çin temsilcisi Beijing Guoan'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli formayla başarılı bir performans sergileyen Güney Koreli savunmacı, Fenerbahçe kariyerinde 40 resmi karşılaşmada görev aldı ve 1 gol kaydetti. Türkiye'deki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Kim Min-jae, 2022 yazında İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye transfer oldu. NAPOLİ'DE ŞAMPİYONLUK YAŞADI Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Napoli'nin yolunu tutan Kim Min-jae, İtalyan ekibinde önemli başarılara imza attı. Güney Koreli stoper, Napoli formasıyla 45 resmi maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 2022-2023 sezonunda Napoli ile Serie A şampiyonluğu yaşayan Kim Min-jae, sezonun en iyi savunmacısı seçildi.