Sarı kırmızılılar Arda Okan için de teklif yapmaya hazırlanıyor (ahaber.com.tr)

ARDA OKAN KURTULAN YENİDEN LİSTEDE

Galatasaray'ın sağ bek adayları arasında Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan da yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcuyla yaz transfer döneminde de ilgilenmişti.

İKİ FUTBOLCUNUN PERFORMANSI

Fenerbahçe'de sakatlık geçiren ve ameliyat olan Mert Müldür, bu sezon 9 maçta forma giydi. Milli futbolcu, sarı-lacivertli ekipte bugüne kadar çıktığı 127 karşılaşmada 5 gol ve 13 asist kaydetti. Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan ise bu sezon 11 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.