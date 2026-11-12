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Galatasaray Fenerbahçeli yıldızın peşinde! Teklif yapılacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray Fenerbahçeli yıldızın peşinde! Teklif yapılacak

Galatasaray, ara transfer döneminde sağ bek takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların listesinde Fenerbahçe'den Mert Müldür ve Göztepe'den Arda Okan Kurtulan yer alıyor.

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Sağ bek takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, rotasını Süper Lig'e çevirdi. Galatasaray'ın gündeminde iki yerli futbolcu bulunuyor.

Galatasaray Mert Müldür transferi için devrede (ahaber.com.tr)Galatasaray Mert Müldür transferi için devrede (ahaber.com.tr)

MERT MÜLDÜR'E YAKIN TAKİP

Galatasaray, Fenerbahçe forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mert Müldür'ün durumunu yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki milli futbolcu için henüz herhangi bir temas kurmadı.

Sarı kırmızılılar Arda Okan için de teklif yapmaya hazırlanıyor (ahaber.com.tr)Sarı kırmızılılar Arda Okan için de teklif yapmaya hazırlanıyor (ahaber.com.tr)

ARDA OKAN KURTULAN YENİDEN LİSTEDE

Galatasaray'ın sağ bek adayları arasında Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan da yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcuyla yaz transfer döneminde de ilgilenmişti.

İKİ FUTBOLCUNUN PERFORMANSI

Fenerbahçe'de sakatlık geçiren ve ameliyat olan Mert Müldür, bu sezon 9 maçta forma giydi. Milli futbolcu, sarı-lacivertli ekipte bugüne kadar çıktığı 127 karşılaşmada 5 gol ve 13 asist kaydetti. Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan ise bu sezon 11 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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