Galatasaray Fenerbahçeli yıldızın peşinde! Teklif yapılacak
Galatasaray, ara transfer döneminde sağ bek takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların listesinde Fenerbahçe'den Mert Müldür ve Göztepe'den Arda Okan Kurtulan yer alıyor.
Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Sağ bek takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, rotasını Süper Lig'e çevirdi. Galatasaray'ın gündeminde iki yerli futbolcu bulunuyor.
MERT MÜLDÜR'E YAKIN TAKİP
Galatasaray, Fenerbahçe forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mert Müldür'ün durumunu yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki milli futbolcu için henüz herhangi bir temas kurmadı.
ARDA OKAN KURTULAN YENİDEN LİSTEDE
Galatasaray'ın sağ bek adayları arasında Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan da yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcuyla yaz transfer döneminde de ilgilenmişti.
İKİ FUTBOLCUNUN PERFORMANSI
Fenerbahçe'de sakatlık geçiren ve ameliyat olan Mert Müldür, bu sezon 9 maçta forma giydi. Milli futbolcu, sarı-lacivertli ekipte bugüne kadar çıktığı 127 karşılaşmada 5 gol ve 13 asist kaydetti. Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan ise bu sezon 11 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.