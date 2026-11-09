Lucas Torreira geleceğiyle ilgili kararını açıkladı! Galatasaray ve Boca Juniors sözleri
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcu, Boca Juniors'ta oynama hayalini sürdürdüğünü ancak önceliğinin Galatasaray'daki sözleşmesini tamamlamak olduğunu söyledi. Torreira, teknik direktör Okan Buruk ve sarı-kırmızılı taraftarlara da teşekkür etti.
Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, geleceğine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Sarı-kırmızılı kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcu, Boca Juniors'ta oynama hayalinden vazgeçmediğini ancak önceliğinin Galatasaray'daki sözleşmesini tamamlamak olduğunu söyledi.
TORREIRA GALATASARAY'DAKİ GELECEĞİNİ AÇIKLADI
Uruguay'da katıldığı radyo programında kariyerine ilişkin açıklamalarda bulunan Torreira, Galatasaray'da geçirdiği dönemin kendisi için önemini vurguladı.
Deneyimli orta saha oyuncusu, "Galatasaray'da çok önemli bir dönemden geçiyorum ve Galatasaray formasına saygı duymak zorundayım. Niyetim, sözleşmemi tamamlamak. Boca'da oynama isteğim ise gelecekte olan bir şey." ifadelerini kullandı.
BOCA JUNIORS HAYALİNDEN VAZGEÇMEDİ
Daha önce Boca Juniors forması giymek istediğini açıklayan Torreira, Arjantin ekibinde oynama hayalinin devam ettiğini ancak bu hedefini gelecekte gerçekleştirmek istediğini belirtti.
Uruguaylı futbolcu, "La Bombonera'da oynamak benim için eşsiz bir deneyim olacak." dedi.
"GALATASARAY BANA ÇOK DESTEK OLDU"
Türkiye'de yaşadığı zorlu süreçte Galatasaray'ın kendisine verdiği desteğe değinen Torreira, sarı-kırmızılı kulübe duyduğu minnettarlığı dile getirdi.
Torreira, "Türkiye'de yaşadığımız zor bir dönem oldu ama Galatasaray bana çok destek oldu ve kendimi çok rahat hissetmemi sağladı. Takımla birlikte çok iyi performans sergiliyoruz ve kulübe çok minnettarım." sözlerini kullandı.