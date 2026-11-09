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Lucas Torreira geleceğiyle ilgili kararını açıkladı! Galatasaray ve Boca Juniors sözleri

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Lucas Torreira geleceğiyle ilgili kararını açıkladı! Galatasaray ve Boca Juniors sözleri

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcu, Boca Juniors'ta oynama hayalini sürdürdüğünü ancak önceliğinin Galatasaray'daki sözleşmesini tamamlamak olduğunu söyledi. Torreira, teknik direktör Okan Buruk ve sarı-kırmızılı taraftarlara da teşekkür etti.

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, geleceğine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Sarı-kırmızılı kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcu, Boca Juniors'ta oynama hayalinden vazgeçmediğini ancak önceliğinin Galatasaray'daki sözleşmesini tamamlamak olduğunu söyledi.

Galatasaray formasıyla Lucas Torreira (AA)Galatasaray formasıyla Lucas Torreira (AA)

TORREIRA GALATASARAY'DAKİ GELECEĞİNİ AÇIKLADI

Uruguay'da katıldığı radyo programında kariyerine ilişkin açıklamalarda bulunan Torreira, Galatasaray'da geçirdiği dönemin kendisi için önemini vurguladı.

Deneyimli orta saha oyuncusu, "Galatasaray'da çok önemli bir dönemden geçiyorum ve Galatasaray formasına saygı duymak zorundayım. Niyetim, sözleşmemi tamamlamak. Boca'da oynama isteğim ise gelecekte olan bir şey." ifadelerini kullandı.

Galatasaray formasıyla Lucas Torreira (AA)Galatasaray formasıyla Lucas Torreira (AA)

BOCA JUNIORS HAYALİNDEN VAZGEÇMEDİ

Daha önce Boca Juniors forması giymek istediğini açıklayan Torreira, Arjantin ekibinde oynama hayalinin devam ettiğini ancak bu hedefini gelecekte gerçekleştirmek istediğini belirtti.

Uruguaylı futbolcu, "La Bombonera'da oynamak benim için eşsiz bir deneyim olacak." dedi.

"GALATASARAY BANA ÇOK DESTEK OLDU"

Türkiye'de yaşadığı zorlu süreçte Galatasaray'ın kendisine verdiği desteğe değinen Torreira, sarı-kırmızılı kulübe duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

Torreira, "Türkiye'de yaşadığımız zor bir dönem oldu ama Galatasaray bana çok destek oldu ve kendimi çok rahat hissetmemi sağladı. Takımla birlikte çok iyi performans sergiliyoruz ve kulübe çok minnettarım." sözlerini kullandı.

Galatasaray formasıyla Lucas Torreira (AA)Galatasaray formasıyla Lucas Torreira (AA)

MİLLİ TAKIMA DÖNÜŞÜNDE GALATASARAY VURGUSU

Uruguay Milli Takımı'na yeniden davet edilen Torreira, bu süreçte Galatasaray taraftarlarından gördüğü desteğin önemine dikkat çekti.

Yıldız futbolcu, "Galatasaray'a ve Galatasaray taraftarlarına minnettarım. Çünkü bugün yeniden milli takıma dönebildiysem bu onların sayesinde. Onları seviyorum." ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK'A ÖZEL TEŞEKKÜR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kendisine verdiği desteği de değerlendiren Torreira, "Okan Buruk bütün bu süreçte benim için çok önemli bir isim oldu. O ve kulübüm her türlü saygıyı hak ediyor." dedi.

Galatasaray formasıyla Lucas Torreira (AA)Galatasaray formasıyla Lucas Torreira (AA)

URUGUAY MİLLİ TAKIMI İÇİN HEDEFİNİ AÇIKLADI

Milli takıma yeniden davet edilmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Torreira, Uruguaylı taraftarlarla yeniden güçlü bir bağ kurmak istediklerini belirtti.

Torreira, "Milli takıma her çağrıldığımda çok mutlu oluyorum, özellikle de kendi ülkemde tekrar oynamaktan mutluyum. Halkla yeniden yakınlaşmak ve insanların kendilerini bir oyuncu grubunun bir parçası olarak hissetmelerini sağlamak istiyoruz. Milli takımın imajını değiştirmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Galatasaray formasıyla Lucas Torreira (AA)Galatasaray formasıyla Lucas Torreira (AA)

OKAN BURUK'TAN TORREIRA'YA ÖVGÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de oynanan Amedspor karşılaşmasının ardından Uruguaylı futbolcunun performansını değerlendirmişti.

Buruk, Torreira hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Torreira'nın bizimle beşinci senesi. Her çıktığı maçta yüzde 100'ünü veren bir oyuncu. Şampiyonluklarda büyük payı var. Sadece saha içindeki oyunu değil saha dışında arkadaşlarıyla olan iletişimi de çok iyi. Bu sezon en yalnız zamanlarından birini geçiriyor. En yakın arkadaşları Muslera ve Icardi bu sene yok. O da yalnızlığını yaşıyor. Galatasaray için çok önemli bir oyuncu. Takımın kaptanlarından biri. Arkadaşlarını motive eden, her antrenmanı aynı yapmaya çalışan biri. Böyle bir oyuncuyla çalıştığım için çok mutluyum. Her sene üstüne koyarak ilerliyor. İyi bir profesyonel ve kendine çok iyi bakıyor. Bu performansı vermesinin nedeni sadece içinden gelmesi değil çok çalışması."

GALATASARAY FORMASIYLA 189 MAÇ

2022 yılında Galatasaray'a transfer olan Lucas Torreira, sarı-kırmızılı formayla 189 karşılaşmada görev yaptı.

Uruguaylı orta saha oyuncusu, bu maçlarda 12 gol ve 20 asistlik katkı sağladı.

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