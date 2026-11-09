Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kendisine verdiği desteği de değerlendiren Torreira, " Okan Buruk bütün bu süreçte benim için çok önemli bir isim oldu. O ve kulübüm her türlü saygıyı hak ediyor." dedi.

Galatasaray formasıyla Lucas Torreira (AA)

OKAN BURUK'TAN TORREIRA'YA ÖVGÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de oynanan Amedspor karşılaşmasının ardından Uruguaylı futbolcunun performansını değerlendirmişti.

Buruk, Torreira hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Torreira'nın bizimle beşinci senesi. Her çıktığı maçta yüzde 100'ünü veren bir oyuncu. Şampiyonluklarda büyük payı var. Sadece saha içindeki oyunu değil saha dışında arkadaşlarıyla olan iletişimi de çok iyi. Bu sezon en yalnız zamanlarından birini geçiriyor. En yakın arkadaşları Muslera ve Icardi bu sene yok. O da yalnızlığını yaşıyor. Galatasaray için çok önemli bir oyuncu. Takımın kaptanlarından biri. Arkadaşlarını motive eden, her antrenmanı aynı yapmaya çalışan biri. Böyle bir oyuncuyla çalıştığım için çok mutluyum. Her sene üstüne koyarak ilerliyor. İyi bir profesyonel ve kendine çok iyi bakıyor. Bu performansı vermesinin nedeni sadece içinden gelmesi değil çok çalışması."

GALATASARAY FORMASIYLA 189 MAÇ

2022 yılında Galatasaray'a transfer olan Lucas Torreira, sarı-kırmızılı formayla 189 karşılaşmada görev yaptı.

Uruguaylı orta saha oyuncusu, bu maçlarda 12 gol ve 20 asistlik katkı sağladı.