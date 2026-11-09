Galatasaray'dan Prekazi'ye veda! Efsane isim unutulmadı
Galatasaray, 69 yaşında hayatını kaybeden efsane futbolcusu Cevad Prekazi'yi unutmadı. Sarı-kırmızılı kulüp, Türk futbolunda iz bırakan unutulmaz oyuncusu için veda paylaşımında bulundu.
Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Cevad Prekazi, 69 yaşında hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılı kulüp, efsane futbolcusunun vefatının ardından duygusal bir veda paylaşımında bulundu.
GALATASARAY'DAN EFSANESİNE VEDA
1985-1991 yılları arasında Galatasaray forması giyen Cevad Prekazi'nin vefatı, sarı-kırmızılı camiada üzüntüyle karşılandı. Galatasaray Kulübü, yayımladığı taziye mesajında Prekazi'nin unutulmaz gollerine ve taraftarlara yaşattığı sevinçlere dikkat çekti.
MONACO'YA ATTIĞI GOLLE TARİHE GEÇMİŞTİ
Galatasaray'da iki lig şampiyonluğu yaşayan Prekazi, özellikle 1989 yılında Monaco'ya yaklaşık 40 metreden attığı frikik golüyle hafızalara kazındı. Sarı-kırmızılıların Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale yükseldiği tarihi sezonun önemli isimlerinden biri olan Prekazi, etkili sol ayağı ve oyun görüşüyle Türk futbolunda iz bıraktı.
İşte Galatasaray'ın paylaştığı video...
Bir imzayla başlayan, nesiller boyu unutulmayacak bir hikâye… ♾️ https://t.co/hFtbldc5hF— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 9, 2026