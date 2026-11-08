Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray MCT Technic, Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk ettiği Esenler Erokspor'u 90-81 mağlup etti.

Galatasaray MCT Technic-Esenler Erokspor (AA)

MAÇTAN NOTLAR

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın ilk periyodunu 24-13 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı azaltan Esenler Erokspor karşısında Galatasaray MCT Technic, soyunma odasına 40-39 üstün girdi.

Üçüncü periyotta iki takım arasındaki çekişme devam ederken son çeyreğe 59-59 eşitlikle girildi.

Final periyodunda rakibine 31-22 üstünlük sağlayan Galatasaray MCT Technic, parkeden 90-81 galip ayrıldı.

Galatasaray MCT Technic'te Metu, 20 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Simpson 15, Robinson Jr. 13, Şehmus Hazer ve Berkan Durmaz ise 10'ar sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Esenler Erokspor'da Egehan Arna 19, McCollum 18 ve Yebo 12 sayı kaydetti.