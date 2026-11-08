Galatasaray MCT Technic, Esenler Erokspor'u 90-81 mağlup etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray MCT Technic, sahasında ağırladığı Esenler Erokspor'u 90-81 mağlup etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın üçüncü periyodu 59-59 eşitlikle tamamlanırken sarı-kırmızılı ekip, son çeyrekte üstünlüğü ele geçirerek galibiyete ulaştı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray MCT Technic, Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk ettiği Esenler Erokspor'u 90-81 mağlup etti.
MAÇTAN NOTLAR
Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın ilk periyodunu 24-13 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı azaltan Esenler Erokspor karşısında Galatasaray MCT Technic, soyunma odasına 40-39 üstün girdi.
Üçüncü periyotta iki takım arasındaki çekişme devam ederken son çeyreğe 59-59 eşitlikle girildi.
Final periyodunda rakibine 31-22 üstünlük sağlayan Galatasaray MCT Technic, parkeden 90-81 galip ayrıldı.
Galatasaray MCT Technic'te Metu, 20 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Simpson 15, Robinson Jr. 13, Şehmus Hazer ve Berkan Durmaz ise 10'ar sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Esenler Erokspor'da Egehan Arna 19, McCollum 18 ve Yebo 12 sayı kaydetti.
MAÇIN DETAYLARI
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin
Galatasaray MCT Technic: Robinson Jr. 13, Şehmus Hazer 10, Nikolic 6, Metu 20, Ballo 2, Berkan Durmaz 10, Smailagic 6, Buğrahan Tuncer, Pierre 8, Simpson 15
Esenler Erokspor: Davis Jr. 7, Usher 2, Sow 6, Moore 7, Muhsin Yaşar 4, McCollum 18, Webb 6, Yebo 12, Melih Tunca, Egehan Arna 19, Yunus Emre Sonsırma
1. Periyot: 24-13
Devre: 40-39
3. Periyot: 59-59