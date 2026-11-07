Sarı-kırmızılılar, ligde son dört maçını da kazandı. Son puan kaybını 6. haftada Trabzonspor deplasmanında aldığı 4-0'lık yenilgiyle yaşayan Galatasaray; ardından sahasında Kasımpaşa'yı 3-1, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0, evinde Fenerbahçe'yi 2-1 ve dış sahada TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. Taraftarının önünde galibiyet serisini beş maça çıkarmak isteyen ekip, milli araya da moralli girmeyi amaçlıyor. Bir önceki milli araya Trabzonspor yenilgisiyle giren Galatasaray, ara sonrasında ligde dörtte dört yaparken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki galibiyet ve bir yenilgi aldı. Bu süreçte Avrupa'da Barcelona'ya sahasında 4-1 yenilen sarı-kırmızılılar, sonraki iki karşılaşmada Lille'i deplasmanda 4-2, Stuttgart'ı ise evinde 2-0 yendi.

Galatasaray'da son dönemin öne çıkan isimlerinden Aleksey Batrakov da performansıyla dikkati çekiyor. Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon avroya transfer edilen 21 yaşındaki Rus futbolcu, Süper Lig'deki sekiz maçında bir gol attı. Batrakov, Şampiyonlar Ligi'ndeki son üç karşılaşmada ise dört kez fileleri havalandırarak uluslararası futbol kamuoyunda gündeme geldi. İLK RANDEVUDA ORBAN'A GOL KRALLIĞI FIRSATI Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. 2025-2026 sezonu sonunda Trendyol 1. Lig'den yükselerek ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanan Diyarbakır temsilcisi, sarı-kırmızılıların lig tarihinde karşılaştığı 78. takım olacak.

Mücadele, gol krallığı yarışı açısından da önem taşıyor. Galatasaray formasıyla sekiz lig maçında dokuz gol atan Victor Osimhen ile Amed Sportif Faaliyetler'in Nijeryalı santrforu Gift Orban, aynı gol sayısıyla zirveyi paylaşıyor. Osimhen'in kadroda olmadığı karşılaşmada Orban, gol atması halinde krallık yarışında tek başına liderliğe yükselme fırsatı bulacak.