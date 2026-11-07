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Zirve yarışında büyük kapışma: Osimhen yok, Orban için fırsat günü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Zirve yarışında büyük kapışma: Osimhen yok, Orban için fırsat günü

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray, sahasında ikinci sıradaki Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmayı beIN SPORTS 1 naklen yayınlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray, sahasında ikinci sıradaki Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmayı beIN SPORTS 1 naklen yayınlayacak.

Zirve yarışında büyük kapışma: Osimhen yok, Orban için fırsat günü - 1

Haftaya 25 puanla zirvede giren Galatasaray, 23 puanlı rakibini yenerek liderliğini pekiştirmeyi ve aradaki farkı açmayı hedefliyor. Diyarbakır temsilcisi ise deplasmandan galibiyetle ayrılması halinde liderliği devralacak.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Jakobs, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Batrakov, Leao, Barış

Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut, Gökhan, Raveloson, Furkan, Saba, Orban, Diagne.

Zirve yarışında büyük kapışma: Osimhen yok, Orban için fırsat günü - 2

Son dört sezonun şampiyonu Galatasaray, bu sezon ligde çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Süper Lig'deki ilk sezonunu geçiren Amed Sportif Faaliyetler ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle dikkati çekti. Yeşil-kırmızılılar, haftaya üçüncü sıradaki Trabzonspor'un bir, dördüncü Beşiktaş'ın ise dört puan önünde girdi.

Zirve yarışında büyük kapışma: Osimhen yok, Orban için fırsat günü - 3

OSIMHEN VE ABDÜLKERİM YOK

Galatasaray'da Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının kadrosunda yer almayacak. Sarı-kırmızılı kulüp, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart maçında sol dizinde esneme oluşan Nijeryalı futbolcunun MR tetkiklerinde dizinde serbest fragman tespit edildiğini açıkladı. Kulüp, 27 yaşındaki oyuncuya Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktoru Yener İnce tarafından artroskopik diz cerrahisi uygulanmasının planlandığını duyurdu.

Zirve yarışında büyük kapışma: Osimhen yok, Orban için fırsat günü - 4

Takım kaptanı Abdülkerim Bardakcı da cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ligin 9. haftasındaki Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylarda kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan iki maç ceza alan Abdülkerim, bu karşılaşmayla cezasını tamamlayacak.

Sarı-kırmızılılarda üçer sarı kartı bulunan Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Rafael Leao da ceza sınırında. Bu oyuncular, Amed Sportif Faaliyetler karşısında sarı kart görmeleri halinde 12. haftadaki Samsunspor maçında görev yapamayacak.

Zirve yarışında büyük kapışma: Osimhen yok, Orban için fırsat günü - 5

GALATASARAY'IN HEDEFİNDE 41 MAÇLIK KULÜP REKORU VAR

Süper Lig'de sahasındaki son 40 karşılaşmada yenilmeyen Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler karşısında da mağlubiyet yaşamazsa kulüp rekorunu egale edecek. İç sahadaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe karşısında alan sarı-kırmızılı ekip, sonraki 40 lig maçında 32 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

Galatasaray'ın kulüp tarihindeki en uzun iç saha yenilmezlik serisi, 2016-2017 sezonunun 32. haftasındaki Osmanlıspor maçıyla başlayıp 2019-2020 sezonunun 12. haftasındaki İstanbul Başakşehir karşılaşmasıyla sona eren 41 maçlık dönem oldu. Bu seriyi, o dönemde turuncu-lacivertli takımı çalıştıran mevcut Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sonlandırmıştı.

Zirve yarışında büyük kapışma: Osimhen yok, Orban için fırsat günü - 6

Sarı-kırmızılılar, ligde son dört maçını da kazandı. Son puan kaybını 6. haftada Trabzonspor deplasmanında aldığı 4-0'lık yenilgiyle yaşayan Galatasaray; ardından sahasında Kasımpaşa'yı 3-1, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0, evinde Fenerbahçe'yi 2-1 ve dış sahada TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. Taraftarının önünde galibiyet serisini beş maça çıkarmak isteyen ekip, milli araya da moralli girmeyi amaçlıyor.

Bir önceki milli araya Trabzonspor yenilgisiyle giren Galatasaray, ara sonrasında ligde dörtte dört yaparken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki galibiyet ve bir yenilgi aldı. Bu süreçte Avrupa'da Barcelona'ya sahasında 4-1 yenilen sarı-kırmızılılar, sonraki iki karşılaşmada Lille'i deplasmanda 4-2, Stuttgart'ı ise evinde 2-0 yendi.

Zirve yarışında büyük kapışma: Osimhen yok, Orban için fırsat günü - 7

Galatasaray'da son dönemin öne çıkan isimlerinden Aleksey Batrakov da performansıyla dikkati çekiyor. Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon avroya transfer edilen 21 yaşındaki Rus futbolcu, Süper Lig'deki sekiz maçında bir gol attı. Batrakov, Şampiyonlar Ligi'ndeki son üç karşılaşmada ise dört kez fileleri havalandırarak uluslararası futbol kamuoyunda gündeme geldi.

İLK RANDEVUDA ORBAN'A GOL KRALLIĞI FIRSATI

Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. 2025-2026 sezonu sonunda Trendyol 1. Lig'den yükselerek ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanan Diyarbakır temsilcisi, sarı-kırmızılıların lig tarihinde karşılaştığı 78. takım olacak.

Zirve yarışında büyük kapışma: Osimhen yok, Orban için fırsat günü - 8

Mücadele, gol krallığı yarışı açısından da önem taşıyor. Galatasaray formasıyla sekiz lig maçında dokuz gol atan Victor Osimhen ile Amed Sportif Faaliyetler'in Nijeryalı santrforu Gift Orban, aynı gol sayısıyla zirveyi paylaşıyor. Osimhen'in kadroda olmadığı karşılaşmada Orban, gol atması halinde krallık yarışında tek başına liderliğe yükselme fırsatı bulacak.

Zirve yarışında büyük kapışma: Osimhen yok, Orban için fırsat günü - 9

Amed Sportif Faaliyetler'in Senegalli santrforu Mbaye Diagne de eski takımı Galatasaray'a karşı mücadele edecek. 2018-2019 sezonunun devre arasında Kasımpaşa'dan transfer olduğu sarı-kırmızılılarda 62 resmi maça çıkan Diagne, 26 gol attı. Galatasaray'da birer Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan futbolcu, RAMS Park'a bu kez rakip olarak çıkacak.

Diagne, 2022'de Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Fatih Karagümrük formasıyla eski takımına karşı iki maçta bir gol kaydetti. Galatasaray altyapısından yetişen ve sezon başında Amed Sportif Faaliyetler'e transfer olan Ali Turap Bülbül de ilk kez sarı-kırmızılı ekibe rakip olacak.

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