Zirve yarışında büyük kapışma: Osimhen yok, Orban için fırsat günü
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray, sahasında ikinci sıradaki Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmayı beIN SPORTS 1 naklen yayınlayacak.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray, sahasında ikinci sıradaki Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmayı beIN SPORTS 1 naklen yayınlayacak.
Haftaya 25 puanla zirvede giren Galatasaray, 23 puanlı rakibini yenerek liderliğini pekiştirmeyi ve aradaki farkı açmayı hedefliyor. Diyarbakır temsilcisi ise deplasmandan galibiyetle ayrılması halinde liderliği devralacak.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Jakobs, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Batrakov, Leao, Barış
Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut, Gökhan, Raveloson, Furkan, Saba, Orban, Diagne.
Son dört sezonun şampiyonu Galatasaray, bu sezon ligde çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Süper Lig'deki ilk sezonunu geçiren Amed Sportif Faaliyetler ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle dikkati çekti. Yeşil-kırmızılılar, haftaya üçüncü sıradaki Trabzonspor'un bir, dördüncü Beşiktaş'ın ise dört puan önünde girdi.