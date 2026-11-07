Galatasaray'da sakatlık! Rafael Leao oyuna devam edemedi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk ettiği karşılaşmada sakatlık şok yaşadı. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Rafael Leao, mücadelenin 49. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Leao'nun yerine Deniz Gül oyuna dahil oldu.