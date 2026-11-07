Galatasaray'da sakatlık! Rafael Leao oyuna devam edemedi
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk ettiği karşılaşmada sakatlık şok yaşadı. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Rafael Leao, mücadelenin 49. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Leao'nun yerine Deniz Gül oyuna dahil oldu.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip sakatlık şokuyla karşı karşıya kaldı.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Rafael Leao, mücadelenin ikinci yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.
Karşılaşmanın 49. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Rafael Leao'nun yerine Deniz Gül dahil oldu.