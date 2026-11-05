Galatasaray'ın yıldızı Aleksey Batrakov Avrupa'da zirveye oynuyor! İlk 3'e girdi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın en iyi oyuncuları sıralaması belli oldu. Galatasaray forması giyen Aleksey Batrakov, listenin üçüncü sırasında yer aldı. İşte Devler Ligi'nde haftanın en iyi dört futbolcusu...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın en iyi oyuncuları sıralaması belli oldu. Galatasaray forması giyen Aleksey Batrakov, listede üçüncü sırada yer aldı.
BATRAKOV İLK 3'E GİRDİ
Sarı-kırmızılıların Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında gösterdiği performansla en iyi oyuncular sıralamasında üçüncü oldu.
İşte 4. haftanın en iyi oyuncuları....
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1. Tasos Douvikas - Como
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2. Kasper Jørgensen - LASK
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3. Aleksey Batrakov - Galatasaray
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4. Fabián Ruiz - Paris Saint-Germain