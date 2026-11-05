Galatasaray'ın yıldızı Aleksey Batrakov Avrupa'da zirveye oynuyor! İlk 3'e girdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın en iyi oyuncuları sıralaması belli oldu. Galatasaray forması giyen Aleksey Batrakov, listenin üçüncü sırasında yer aldı. İşte Devler Ligi'nde haftanın en iyi dört futbolcusu...