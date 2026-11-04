Galatasaray Daikin'den deplasmanda net galibiyet! Manisa'da set vermeden kazandı
Giriş Tarihi:
Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip ligdeki 3. galibiyetini elde ederken ev sahibi takım 6. yenilgisini yaşadı.
Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Muradiye Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 29-31, 22-25 ve 25-27'lik skorlarla tamamlandı.
Bu sonuçla Galatasaray Daikin ligdeki 3. galibiyetini elde ederken Manisa Büyükşehir Belediyespor ise 6. yenilgisini yaşadı.
MAÇTAN NOTLAR
SALON: Muradiye Spor Salonu
HAKEMLER: Sadettin Deneri, Serhat Semiz
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Begic, Büşra, Gizem Mısra, Vanjak, Nisan, Rasinska, Işıl, Leite, Sude, Merve Nur, Firdevs
GALATASARAY DAIKIN: İlkin, Yasemin, Akimova, Sylla, Janset Cemre, Bongaerts, Ayça, Eylül, Merve, Carutasu, Ege Melisa, Gizem Çerağ
SETLER: 29-31, 22-25, 25-27
SÜRE: 104 dakika