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Galatasaray Daikin'den deplasmanda net galibiyet! Manisa'da set vermeden kazandı

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DHA
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Galatasaray Daikin'den deplasmanda net galibiyet! Manisa'da set vermeden kazandı

Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip ligdeki 3. galibiyetini elde ederken ev sahibi takım 6. yenilgisini yaşadı.

Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Muradiye Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 29-31, 22-25 ve 25-27'lik skorlarla tamamlandı.

Bu sonuçla Galatasaray Daikin ligdeki 3. galibiyetini elde ederken Manisa Büyükşehir Belediyespor ise 6. yenilgisini yaşadı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Daikin maçı (DHA)Manisa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Daikin maçı (DHA)

MAÇTAN NOTLAR

SALON: Muradiye Spor Salonu

HAKEMLER: Sadettin Deneri, Serhat Semiz

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Begic, Büşra, Gizem Mısra, Vanjak, Nisan, Rasinska, Işıl, Leite, Sude, Merve Nur, Firdevs

GALATASARAY DAIKIN: İlkin, Yasemin, Akimova, Sylla, Janset Cemre, Bongaerts, Ayça, Eylül, Merve, Carutasu, Ege Melisa, Gizem Çerağ

SETLER: 29-31, 22-25, 25-27

SÜRE: 104 dakika

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