Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Altı puana ulaştıkları için mutlu olduklarını belirten Buruk, iki gol atan Aleksey Batrakov'un performansını değerlendirirken hakemin kararlarına tepki gösterdi. Deneyimli teknik adam, Wilfried Singo'nun yaptığı hataya, takımdaki forma rekabetine ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 8 hedefine ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında RAMS Park'ta Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sarı-kırmızılı takımın 6 puana ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Buruk, Alman temsilcisinin fiziksel gücüne ve teknik kapasitesine dikkat çekti. GALATASARAY'IN 2-0'LIK ZAFERİ SONRASI OKAN BURUK'TAN HEDEF MESAJI! "BÖYLE BİR TAKIMI YENMEK BİZİM İÇİN SEVİNDİRİCİ" Stuttgart'ın hücum hattında kaliteli oyunculara sahip olduğunu belirten Okan Buruk, karşılaşmanın iki takım açısından da zorlu geçtiğini söyledi. İlk yarıda hücumda daha etkili olduklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, ikinci yarıda ise zeminin ve rakibin baskısının oyunu etkilediğini ifade etti. Buruk, "Dünkü basın toplantısında önde hücum gücü yüksek oyuncuların her an pozisyon üretebileceğini ama iyi işler yaptığımızda da çok fazla pozisyona girebileceğimizi söylemiştik. Bunu ilk yarıda çok daha iyi yaptık. Devre arasına 2-0 önde girdik. İkinci yarı, hem hücum geçişlerini biraz daha iyi yapabilirdik ama zemin iki takımı da etkiledi. Oyun içerisinde çok fazla uzun top oldu. İki takımın birbirine baskı yapması özellikle uzun topların da çoğalmasını sağladı. Doğru bir şekilde ikinci topları aldığımızda pozisyonlara girme şansımız oldu. Hem maçın başında hem de ikinci yarı rakibimizin de önemli pozisyonları oldu. Kazanmamız için mutluyuz. Altı puana geldik. Fiziksel olarak iyi olan Alman takımını yenmek de önemli. Bugün oyun içerisinde bu güçlerini hep gösterdiler. Maç öncesi boy ortalamalarına baktığımda rakibi 1.86 gösteriyordu. Hem fizik kalitesi hem de dirençleri çok iyi bir takım. Teknik kapasiteleri çok yüksek. Böyle bir takımı yenmek bizim için sevindirici." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk (AA) "ÜLKE PUANI İÇİN ALDIĞIMIZ HER GALİBİYET ÇOK DEĞERLİ" Galatasaray'ın Stuttgart karşısında elde ettiği galibiyetin Türkiye'nin UEFA ülke puanına sağladığı katkıya da değinen Buruk, Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının yükselen performansına dikkat çekti. Buruk, "Ülke puanı için de aldığımız her galibiyet çok değerli. Ülke futbolu olarak yukarı doğru yükselen bir grafiğimiz var. Takımlar olarak puanımızı yükseltiyoruz. Üstteki takımları yakalama şansını hayal ediyoruz. Hem maç kazanmak hem de bir üst tura gidebilmek bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.