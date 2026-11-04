Okan Buruk'tan Stuttgart maçı sonrası Batrakov sözleri! "Çok iyi oynadı, bir de dayak yedi"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Altı puana ulaştıkları için mutlu olduklarını belirten Buruk, iki gol atan Aleksey Batrakov'un performansını değerlendirirken hakemin kararlarına tepki gösterdi. Deneyimli teknik adam, Wilfried Singo'nun yaptığı hataya, takımdaki forma rekabetine ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 8 hedefine ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında RAMS Park'ta Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sarı-kırmızılı takımın 6 puana ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Buruk, Alman temsilcisinin fiziksel gücüne ve teknik kapasitesine dikkat çekti.
"BÖYLE BİR TAKIMI YENMEK BİZİM İÇİN SEVİNDİRİCİ"
Stuttgart'ın hücum hattında kaliteli oyunculara sahip olduğunu belirten Okan Buruk, karşılaşmanın iki takım açısından da zorlu geçtiğini söyledi. İlk yarıda hücumda daha etkili olduklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, ikinci yarıda ise zeminin ve rakibin baskısının oyunu etkilediğini ifade etti.
Buruk, "Dünkü basın toplantısında önde hücum gücü yüksek oyuncuların her an pozisyon üretebileceğini ama iyi işler yaptığımızda da çok fazla pozisyona girebileceğimizi söylemiştik. Bunu ilk yarıda çok daha iyi yaptık. Devre arasına 2-0 önde girdik. İkinci yarı, hem hücum geçişlerini biraz daha iyi yapabilirdik ama zemin iki takımı da etkiledi. Oyun içerisinde çok fazla uzun top oldu. İki takımın birbirine baskı yapması özellikle uzun topların da çoğalmasını sağladı. Doğru bir şekilde ikinci topları aldığımızda pozisyonlara girme şansımız oldu. Hem maçın başında hem de ikinci yarı rakibimizin de önemli pozisyonları oldu. Kazanmamız için mutluyuz. Altı puana geldik. Fiziksel olarak iyi olan Alman takımını yenmek de önemli. Bugün oyun içerisinde bu güçlerini hep gösterdiler. Maç öncesi boy ortalamalarına baktığımda rakibi 1.86 gösteriyordu. Hem fizik kalitesi hem de dirençleri çok iyi bir takım. Teknik kapasiteleri çok yüksek. Böyle bir takımı yenmek bizim için sevindirici." ifadelerini kullandı.
"ÜLKE PUANI İÇİN ALDIĞIMIZ HER GALİBİYET ÇOK DEĞERLİ"
Galatasaray'ın Stuttgart karşısında elde ettiği galibiyetin Türkiye'nin UEFA ülke puanına sağladığı katkıya da değinen Buruk, Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının yükselen performansına dikkat çekti.
Buruk, "Ülke puanı için de aldığımız her galibiyet çok değerli. Ülke futbolu olarak yukarı doğru yükselen bir grafiğimiz var. Takımlar olarak puanımızı yükseltiyoruz. Üstteki takımları yakalama şansını hayal ediyoruz. Hem maç kazanmak hem de bir üst tura gidebilmek bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.
GALATASARAY'IN HEDEFİ
Son 17 günde oynadıkları 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldıklarını hatırlatan Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacakları maçı da kazanmak istediklerini söyledi.
Oyuncularından doğum günü hediyesi olarak milli araya kadar oynayacakları bütün maçları kazanmalarını istediğini hatırlatan Buruk, "Şimdi sadece Amed Sportif Faaliyetler maçı kaldı. İnşallah onu da kazanıp milli araya kazanan takım olarak girmek istiyoruz. Bu ayı ekim ayını kapattık, kasıma da galibiyetle başladık." dedi.
"OYUNCULARIMIN HEPSİ ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"
Galatasaray'daki forma rekabetine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Okan Buruk, Leroy Sane ve Leao'nun çalışma performansına dikkat çekti. Geniş kadronun kendilerine önemli seçenekler sunduğunu ancak oyuncular arasında forma dağılımının zorluklarını da yaşadıklarını belirtti.
Buruk, "Leroy Sane her antrenmanda yüzde 100 çalışıyor, o formayı tekrar almak için elinden geleni yapıyor. Leao'yu lig maçında 90 dakikada oynattık. Onun yüzde 100 hazır olması, bu tür maçların belli dakikalarını oynaması da bizim için çok önemli. Bugünkü planımız sol açık bölgesine Barış'la başlayıp Leao ile devam etmek. Çünkü Leao'nun da bu performansa ihtiyacı var. Geniş bir kadromuz var, hepsi oynamak istiyor, hepsi elinden geleni yapıyor. Tabii ki 11 kişiyle oynayabiliyoruz, 5 kişi oyuna sokabiliyoruz. Bunun zorluklarını yaşıyoruz ama oyuncularım taraftarımızın sevgisinin ve attıkları önemli imzaların karşılığını vermek için elinden geleni yapıyor. 'Bunlar yedek kalıyor. Yedek kaldıkları için antrenmanda çalışmıyor' diye düşünmeyin. Hepsi elinden geleni yapıyor. Biz de onların mutlu olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Zaten bu stada geldiklerinde, bu taraftarın önüne çıktıklarında gerçekten hepsi ellerinden gelenin en fazlasını yapmaya çalışıyor. Top rakipteyken savunmayı hepsi yapmaya çalışıyor. İyi bir oyuncu grubuyla çalışıyorum. Hem saha içi hem saha dışında birbirlerine alışma süreci de önemliydi ama bunu galibiyetlerle bu son haftalarda çok yukarıya çektik." değerlendirmesinde bulundu.