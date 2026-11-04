Galatasaray'ın yıldızı Aleksey Batrakov tarihe geçti! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi başarı

Galatasaray'ın genç yıldızı Aleksey Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti. Stuttgart karşısında iki gol kaydeden Rus futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçında iki kez fileleri havalandıran en genç oyuncu oldu.