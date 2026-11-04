Galatasaray'ın yıldızı Aleksey Batrakov tarihe geçti! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi başarı
Galatasaray'ın genç yıldızı Aleksey Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti. Stuttgart karşısında iki gol kaydeden Rus futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçında iki kez fileleri havalandıran en genç oyuncu oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı RAMS Park'ta 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Aleksey Batrakov, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Sarı-kırmızılı takımın iki golüne de imza atan genç futbolcu, kulüp tarihine geçen bir başarı elde etti.
ALEKSEY BATRAKOV GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ
Galatasaray'ın Stuttgart karşısında aldığı galibiyette başrolü oynayan Aleksey Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir başarıya imza attı.
Rus futbolcu, Galatasaray tarihinde bir Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında iki gol birden atan en genç oyuncu oldu.
BARCELONA VE LILLE MAÇLARINDA DA GOL ATTI
Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Lille karşılaşmalarında da fileleri havalandıran Batrakov, Stuttgart mücadelesinde iki gol kaydederek Avrupa'daki gol performansını sürdürdü.
Bu maçın ardından Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde 4 gole ulaştı.