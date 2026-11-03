Zeki Uzundurukan, "Batrakov takımı sırtına aldı. Attığı ikinci golde iğne deliğinden topu geçirdi. Batrakov, bence bu performansın ardından Barcelona ve Lille maçıyla birlikte Mertens'in ardından 10 numaranın sahibi oldu. Bence artık bir yıldız doğdu. Bu akşam Galatasaray'ın şah damarıydı. Galatasaray'ın artık 2 uzaylısı var. Birinci uzaylı Osimhen'di, ikinci uzaylı ise artık Batrakov oldu." ifadelerini kullandı.

"AKILLARDA TEK SORU"

Fırat Aydınus, "İkinci gol zor denebilir ama bence ilk gol daha zor. Kapalı köşeye önünde 2 kişi varken vurmak çok zor iş. Bence bugün bütün Galatasaray taraftarlarının aklında tek soru var: Nedir o? 55 milyon euroluk bir çıkış maddesi olması. 25 yaşında olsa neyse ama bu çocuk 20 yaşında. Yönetimin kısa süre içerisinde bu sözleşme mevzusunu revize etmesi gerektiği kanaatindeyim." şeklinde konuştu.