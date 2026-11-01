UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray'ın sahasında Stuttgart ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. Salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta başlayacak mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Galatasaray - Stuttgart karşılaşmasını İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta Alman ekibi Stuttgart ile mücadele edecek. Karşılaşmada İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ile Ian Hussin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak.



Müsabakada VAR'da Darren England, AVAR'da da Peter Bankes görev yapacak.