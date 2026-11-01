Galatasaray'da deprem: İkinci Başkan Metin Öztürk şok iddialarla istifa etti
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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu ve bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiğini duyurdu. Öztürk, sosyal medya açıklamasında 27 Ekim’deki yönetim kurulu toplantısında fiili saldırıya ve vefat eden annesine hakarete dönüşen bir eylem yaşandığını belirterek bunu kabul edemeyeceğini söyledi.
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, kulübün yönetim kurulundaki ve bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Öztürk, kararına gerekçe olarak 27 Ekim tarihli yönetim kurulu toplantısında yaşandığını belirttiği fiili saldırı ve annesine yönelik hakareti gösterdi.
27 EKİM'DEKİ TOPLANTIYI GEREKÇE GÖSTERDİ
Öztürk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"27 Ekim tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez.
Bugün itibarıyla Galatasaray Yönetim Kurulu ve bağlı şirketlerdeki Yönetim Kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum."