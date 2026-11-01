Galatasaray'da deprem: İkinci Başkan Metin Öztürk şok iddialarla istifa etti

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu ve bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiğini duyurdu. Öztürk, sosyal medya açıklamasında 27 Ekim’deki yönetim kurulu toplantısında fiili saldırıya ve vefat eden annesine hakarete dönüşen bir eylem yaşandığını belirterek bunu kabul edemeyeceğini söyledi.