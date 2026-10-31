Galatasaray MCT Technic, Yukatel Denizli Basket'i 87-74 yendi! Smailagic'ten 20 sayı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray MCT Technic, deplasmanda Yukatel Denizli Basket'i 87-74 mağlup etti. İlk periyodu 17-17 eşitlikle tamamlanan karşılaşmada ikinci çeyrekten itibaren üstünlüğü ele geçiren sarı-kırmızılılar, Smailagic'in 20 ve Metu'nun 18 sayılık performansıyla galibiyete uzandı.