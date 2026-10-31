Galatasaray MCT Technic, Yukatel Denizli Basket'i 87-74 yendi! Smailagic'ten 20 sayı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray MCT Technic, deplasmanda Yukatel Denizli Basket'i 87-74 mağlup etti. İlk periyodu 17-17 eşitlikle tamamlanan karşılaşmada ikinci çeyrekten itibaren üstünlüğü ele geçiren sarı-kırmızılılar, Smailagic'in 20 ve Metu'nun 18 sayılık performansıyla galibiyete uzandı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray MCT Technic, deplasmanda karşılaştığı Yukatel Denizli Basket'i 87-74 mağlup etti.
Bu sonuçla Galatasaray MCT Technic, bu sezon 3. galibiyetini alırken ev sahibi Yukatel Denizli Basket 5. mağlubiyetini aldı.
MAÇTAN NOTLAR
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu, Nazlı Çisil Güngör
Yukatel Denizli Basket: Ivey 5, Pecarski 12, Bailey 8, Meeks 19, Mahir Ağva 18, Dunn 6, Mustafa Yılmaz, Erten Gazi, Egemen Güven 4, Amzil 2
Galatasaray MCT Technic: Şehmus Hazer 8, Nikolic 9, Metu 18, Ballo 6, Pierre 4, Robinson 5, Berkan Durmaz 6, Smailagic 20, Buğrahan Tuncer 3, Simpson 8
1. periyot: 17-17
Devre: 29-41
3. periyot: 50-64
Maç sonucu: 74-87
Beş faulle oyundan çıkan: 32.06 Ivey (Yukatel Denizli Basket)