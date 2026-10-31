Galatasaray'da Aleksey Batrakov hakkında şok transfer iddiası
Fotomaç Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Tüzemen, başarılı performansıyla öne çıkan Batrakov'un geçen sezon sarı-kırmızılı takıma transfer olmasının gündemde olduğunu ancak kulüp içinden bazı kişilerin bu transferi engellediğini öne sürdü.
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Rus futbolcu Aleksey Batrakov hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı formayla sergilediği performansla öne çıkan genç oyuncunun transfer sürecine ilişkin Fotomaç Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Levent Tüzemen'den çarpıcı açıklamalar geldi.
"MERTENS SONRASI..."
Tüzemen, Batrakov'un aslında geçen sezon Galatasaray'a transfer olmasının planlandığını ancak kulüp içinden bazı isimlerin bu hamleyi engellediğini öne sürdü.
Rus futbolcunun Dries Mertens'in ayrılmasının ardından geçen sezon Galatasaray'a gelebileceğini belirten Tüzemen, transferin kulüp içindeki bazı kişiler nedeniyle gerçekleşmediğini savundu.
Tüzemen, "Mertens'in ayrılmasının ardından geçen sezon Galatasaray'a gelecekti ancak kulübün içinden birileri bu transferi engelledi." ifadelerini kullandı.
GALATASARAY 25 MİLYON EURO ÖDEDİ
Galatasaray, Aleksey Batrakov'u Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'dan transfer ettiğini resmen duyurmuştu.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre 21 yaşındaki futbolcu için 25 milyon euro bonservis bedeli ödenirken sonraki satıştan elde edilecek karın yüzde 15'inin Lokomotiv Moskova'ya verilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.
Batrakov ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandı.
464 DAKİKADA 4 GOLE DOĞRUDAN KATKI
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılı formayla sergilediği performansla dikkat çekiyor. Rus futbolcu, Trendyol Süper Lig'de çıktığı 8 karşılaşmada 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Süper Lig'de toplam 464 dakika süre alan Batrakov, 1 gol ve 3 asistle takımının hücum organizasyonlarında etkili bir rol üstlendi. Genç futbolcu, ligde ortalama 116 dakikada bir gole doğrudan katkı sağladı.