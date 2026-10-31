Tüzemen, "Mertens'in ayrılmasının ardından geçen sezon Galatasaray'a gelecekti ancak kulübün içinden birileri bu transferi engelledi." ifadelerini kullandı.

Tüzemen, Batrakov'un aslında geçen sezon Galatasaray'a transfer olmasının planlandığını ancak kulüp içinden bazı isimlerin bu hamleyi engellediğini öne sürdü.

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Rus futbolcu Aleksey Batrakov hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı formayla sergilediği performansla öne çıkan genç oyuncunun transfer sürecine ilişkin Fotomaç Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Levent Tüzemen'den çarpıcı açıklamalar geldi.

GALATASARAY 25 MİLYON EURO ÖDEDİ

Galatasaray, Aleksey Batrakov'u Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'dan transfer ettiğini resmen duyurmuştu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre 21 yaşındaki futbolcu için 25 milyon euro bonservis bedeli ödenirken sonraki satıştan elde edilecek karın yüzde 15'inin Lokomotiv Moskova'ya verilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Batrakov ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandı.