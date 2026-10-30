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Okan Buruk'tan Konyaspor maçı sonrası dikkat çeken sözler! "Bu bir kimya işi"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Okan Buruk'tan Konyaspor maçı sonrası dikkat çeken sözler! "Bu bir kimya işi"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TÜMOSAN Konyaspor karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Takımın performansını değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, oyuncuların fiziksel durumundan transferlerin uyum sürecine, Şampiyonlar Ligi hedefinden şampiyonluk yarışına kadar birçok konuda dikkat çeken mesajlar verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deneyimli teknik adam, takımın son dönemdeki performansını değerlendirirken gelecek hedeflerine ilişkin de önemli mesajlar verdi.

Okan Buruk'tan Konyaspor maçı sonrası dikkat çeken sözler! "Bu bir kimya işi" - 1

"HEDEFİM 5. ŞAMPİYONLUK VE AVRUPA'DA BAŞARI"

Galatasaray'da yakaladığı başarılar ve kulübün transfer harcamalarına yönelik eleştiriler hakkında kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Beşinci senem ve çok tecrübeliyim. Kimin neyi, neden konuştuğunu anlayabiliyorum. Dışarıya takılmamak lazım. Kendi işimize konsantre olmalıyız. Kafamızı karıştırabilecek çok fazla şey var. Bu sadece diğer takımlar üzerinden yapılmıyor... Her camiada, kendi takımını karıştırmak isteyen insanlar olabiliyor. Bunları görmek ve okumak lazım. Hedefim 5. şampiyonluk ve Avrupa'da başarı. Ayrıca büyük Galatasaray taraftarının kafasını havada gezdirmek. Bunu sadece para ile yapamıyorsunuz. Dünyada bunu para ile deneyen ama başarısız olan takımlar var. Bu bir kimya işi. Biz hepimiz bir bütün olduğumuzda çok güçlü oluyor. Dört senede bunu yaptık, tekrar yakaladık ve arttırmaya doğru gittiğimizi görüyorum. İstediğiniz kadar transfer yapın, iyi takım olmanız önemli. Biz iyi takım olma yolunda ilerliyoruz. Bizim için önemliydi."

Okan Buruk'tan Konyaspor maçı sonrası dikkat çeken sözler! "Bu bir kimya işi" - 2

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HEDEF İLK 16

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine ilişkin de konuşan Buruk, Stuttgart karşılaşmasının önemine dikkat çekti.

Deneyimli teknik adam, Avrupa'daki hedefleriyle ilgili şunları söyledi:

"Şampiyonlar Ligi kesinlikle bizim için önemli. Son maça kadar çok önemli karşılaşmalara çıkacağız. İlk 24, ilk 16 için bu maçlar çok kritik. Stuttgart maçını kazanırsak, bir sonraki tur için önemli bir galibiyet olacak. Bu galibiyetleri de hayal edebiliyoruz. Taraftarımız da hayal ediyor. Barcelona maçında da bunu göstermeye çalıştık, her takıma karşı göstermeye çalışacağız."

Okan Buruk'tan Konyaspor maçı sonrası dikkat çeken sözler! "Bu bir kimya işi" - 3

MİLLİ TAKIM ARALARINDAN NEDEN MEMNUN DEĞİL?

Yoğun maç takviminin ardından milli takım aralarının oyuncular üzerindeki etkisine değinen Okan Buruk, futbolcuların farklı zamanlarda takıma dönmesinin hazırlık sürecini zorlaştırdığını belirtti.

Buruk, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Milli Takım arası çok üst üste maç oynadığımız için iyi gelebiliyor. Tabii bizim birçok oyuncumuz ülkelerine gidip maç oynayacaklar. Gidişleri ve dönüşleri bizi rahatsız ediyor. Geç dönüyorlar, maça yakın dönüyorlar. Tekrar maça adapte etmek kolay olmuyor. Bu yüzden pek sevmiyoruz. Hepsi birden dinlenemiyor."

Okan Buruk'tan Konyaspor maçı sonrası dikkat çeken sözler! "Bu bir kimya işi" - 4

"LILLE GALİBİYETİ BİZİ YUKARI ÇEKTİ"

Transferlerin takıma uyum sürecini değerlendiren Buruk, yeni oyuncuların fiziksel ve mental açıdan hazır hale gelmesinin zaman aldığını vurguladı.

Deneyimli çalıştırıcı, Lille deplasmanında elde edilen galibiyetin takım üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Transferi Türkiye'de birçok takım son günlerde yapıyor. Oyuncular hazır gelmiyor, sakat gelebiliyor. Hemen gelen, hem de içerideki oyuncuların adaptasyonu için süreç gerekiyor. Şanssız sakatlıklar oldu. Oyuncular, Dünya Kupası'ndan geldi. Onları tekrar motive etmek mental ve fiziksel olarak kolay olmuyor. Lille deplasmanındaki galibiyet bizi mental olarak yukarı çekti. Bunu arttırmaya çalışacağız. Stuttgart ve Amed maçlarını doğru şekilde geçerek milli araya girmek istiyoruz. Oyuncuların performansından memnunum. Takım olduk. Oyuncular birbirini tanımaya başladı ve bu da performansları yukarı çekiyor."

GALİBİYETİ ABDÜLKERİM BARDAKCI'YA ARMAĞAN ETTİ

Konyaspor karşılaşmasının ardından Abdülkerim Bardakcı'ya da özel bir mesaj gönderen Okan Buruk, galibiyeti deneyimli savunma oyuncusuna armağan etti.

Buruk, "Galibiyeti Abdülkerim Bardakcı'ya armağan etmek istiyorum. Konyalı ama bugün buraya gelemedi. Ona armağan olsun." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'tan Konyaspor maçı sonrası dikkat çeken sözler! "Bu bir kimya işi" - 5

RAFAEL LEAO VE WILFRIED SINGO AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın kanat rotasyonundaki oyuncuların durumuna değinen Buruk, yeni transferlerin adaptasyon sürecinin önemine dikkat çekti.

Sarı-kırmızılı teknik adam, "Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Leroy Sane ve Leao gibi kanat rotasyonumuz var. Oyuncuların geldikten sonra süreci uzayabiliyor ama adapte olmaları önemli." dedi.

Rafael Leao'nun fiziksel durumuyla ilgili de konuşan Buruk, Portekizli futbolcunun henüz tam olarak hazır olmadığını belirtti.

Buruk, "Rafael Leao kesinlikle %100 hazır değil. Sakatlıktan çıkıp geldi. Hazır olmadığı dönemlerde oynadı, sakatlığı oldu. Onu ideal şekilde kullanmaya çalışıyoruz. %100 olduğunda çok önemli kanat oyuncusu." ifadelerini kullandı.

Wilfried Singo'nun performansını da değerlendiren deneyimli teknik adam, "Wilfried Singo'nun ilk maçı, 90 dakika sahada kaldı. Onu da izleyip, oyuncuya performansı için geri dönüşler vermemiz önemli." diye konuştu.

"BÜTÜN OYUNCULAR SÜRE ALIYOR"

Takım içindeki forma rekabetine ve oyuncuların aldığı sürelere ilişkin açıklamalarda bulunan Buruk, soyunma odasındaki dengenin önemini vurguladı.

Deneyimli teknik adam, "Her gün göz göze baktığım oyunculara az şans verdik. Soyunma odası dengesi de var, bütün oyuncular süre alıyor." ifadelerini kullandı.

Yoğun fikstürde oyuncuların fiziksel durumlarını korumaya çalıştıklarını belirten Buruk, karşılaşmalarda yapılan değişikliklere de değindi.

Buruk, "Yoğun tempoda oyuncuları az kullanmak da önemli. Her maç değişiklikleri yapıyoruz. Fenerbahçe maçı ve bu maç için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Sakatlık riskleri var, erken değişiklikler yaptık. Giren oyuncular da iyi şeyler yaptı. Sürelerini yükselttiğimiz oyuncular oldu. En çok buna sevindim." dedi.

Okan Buruk'tan Konyaspor maçı sonrası dikkat çeken sözler! "Bu bir kimya işi" - 6

"KOLAY KAZANMAMIZI SAĞLADI"

Konyaspor karşılaşmasını değerlendiren Okan Buruk, erken buldukları golün ve duran top organizasyonlarının galibiyette etkili olduğunu söyledi.

Fenerbahçe ve Lille karşısında alınan galibiyetlerin oyuncuların öz güvenini artırdığını vurgulayan Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her kazanılan galibiyet, bir sonraki maça öz güven yaratıyor. Fenerbahçe, Lille maçlarını kazandık ama Konyaspor maçı kolay geçecek diye oyuncuların bir düşüncesi yoktu. Duran top, erken gol... Kolay kazanmamızı sağladı. Konyaspor'un da yarattığı şanslar vardı. İkinci yarı çok daha üstün ve rahat geçti. İlk yarıdaki gibi pozisyonlar da vermedik ve gol yemeden kazandık."

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