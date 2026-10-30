"Milli Takım arası çok üst üste maç oynadığımız için iyi gelebiliyor. Tabii bizim birçok oyuncumuz ülkelerine gidip maç oynayacaklar. Gidişleri ve dönüşleri bizi rahatsız ediyor. Geç dönüyorlar, maça yakın dönüyorlar. Tekrar maça adapte etmek kolay olmuyor. Bu yüzden pek sevmiyoruz. Hepsi birden dinlenemiyor."

"LILLE GALİBİYETİ BİZİ YUKARI ÇEKTİ"

Transferlerin takıma uyum sürecini değerlendiren Buruk, yeni oyuncuların fiziksel ve mental açıdan hazır hale gelmesinin zaman aldığını vurguladı.

Deneyimli çalıştırıcı, Lille deplasmanında elde edilen galibiyetin takım üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Transferi Türkiye'de birçok takım son günlerde yapıyor. Oyuncular hazır gelmiyor, sakat gelebiliyor. Hemen gelen, hem de içerideki oyuncuların adaptasyonu için süreç gerekiyor. Şanssız sakatlıklar oldu. Oyuncular, Dünya Kupası'ndan geldi. Onları tekrar motive etmek mental ve fiziksel olarak kolay olmuyor. Lille deplasmanındaki galibiyet bizi mental olarak yukarı çekti. Bunu arttırmaya çalışacağız. Stuttgart ve Amed maçlarını doğru şekilde geçerek milli araya girmek istiyoruz. Oyuncuların performansından memnunum. Takım olduk. Oyuncular birbirini tanımaya başladı ve bu da performansları yukarı çekiyor."

GALİBİYETİ ABDÜLKERİM BARDAKCI'YA ARMAĞAN ETTİ

Konyaspor karşılaşmasının ardından Abdülkerim Bardakcı'ya da özel bir mesaj gönderen Okan Buruk, galibiyeti deneyimli savunma oyuncusuna armağan etti.

Buruk, "Galibiyeti Abdülkerim Bardakcı'ya armağan etmek istiyorum. Konyalı ama bugün buraya gelemedi. Ona armağan olsun." ifadelerini kullandı.