Okan Buruk'tan Konyaspor maçı sonrası dikkat çeken sözler! "Bu bir kimya işi"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TÜMOSAN Konyaspor karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Takımın performansını değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, oyuncuların fiziksel durumundan transferlerin uyum sürecine, Şampiyonlar Ligi hedefinden şampiyonluk yarışına kadar birçok konuda dikkat çeken mesajlar verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deneyimli teknik adam, takımın son dönemdeki performansını değerlendirirken gelecek hedeflerine ilişkin de önemli mesajlar verdi.
"HEDEFİM 5. ŞAMPİYONLUK VE AVRUPA'DA BAŞARI"
Galatasaray'da yakaladığı başarılar ve kulübün transfer harcamalarına yönelik eleştiriler hakkında kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:
"Beşinci senem ve çok tecrübeliyim. Kimin neyi, neden konuştuğunu anlayabiliyorum. Dışarıya takılmamak lazım. Kendi işimize konsantre olmalıyız. Kafamızı karıştırabilecek çok fazla şey var. Bu sadece diğer takımlar üzerinden yapılmıyor... Her camiada, kendi takımını karıştırmak isteyen insanlar olabiliyor. Bunları görmek ve okumak lazım. Hedefim 5. şampiyonluk ve Avrupa'da başarı. Ayrıca büyük Galatasaray taraftarının kafasını havada gezdirmek. Bunu sadece para ile yapamıyorsunuz. Dünyada bunu para ile deneyen ama başarısız olan takımlar var. Bu bir kimya işi. Biz hepimiz bir bütün olduğumuzda çok güçlü oluyor. Dört senede bunu yaptık, tekrar yakaladık ve arttırmaya doğru gittiğimizi görüyorum. İstediğiniz kadar transfer yapın, iyi takım olmanız önemli. Biz iyi takım olma yolunda ilerliyoruz. Bizim için önemliydi."
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HEDEF İLK 16
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine ilişkin de konuşan Buruk, Stuttgart karşılaşmasının önemine dikkat çekti.
Deneyimli teknik adam, Avrupa'daki hedefleriyle ilgili şunları söyledi:
"Şampiyonlar Ligi kesinlikle bizim için önemli. Son maça kadar çok önemli karşılaşmalara çıkacağız. İlk 24, ilk 16 için bu maçlar çok kritik. Stuttgart maçını kazanırsak, bir sonraki tur için önemli bir galibiyet olacak. Bu galibiyetleri de hayal edebiliyoruz. Taraftarımız da hayal ediyor. Barcelona maçında da bunu göstermeye çalıştık, her takıma karşı göstermeye çalışacağız."