Beşiktaş'tan İtalya'da nefes kesen zafer! Virtus Bologna karşısında muhteşem geri dönüş
EuroLeague'in 9. haftasında Beşiktaş, İtalya deplasmanında Virtus Bologna'yı nefes kesen karşılaşmada 103-101 mağlup etti. Mücadelede geri dönüşe imza atan siyah-beyazlı ekip, son ana kadar büyük heyecana sahne olan karşılaşmadan 2 sayı farkla galip ayrıldı.
EuroLeague'in 9. haftasında Beşiktaş, İtalya temsilcisi Virtus Bologna'ya konuk oldu.
Bologna kentindeki PalaDozza Spor Salonu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, rakibini 103-101 mağlup ederek kritik bir deplasman galibiyetine imza attı.
BEŞİKTAŞ GALİBİYET SAYISINI 4'E ÇIKARDI
Karşılaşma öncesinde EuroLeague'de 3 galibiyet ve 5 mağlubiyeti bulunan Beşiktaş, Virtus Bologna'yı yenerek organizasyondaki 4. galibiyetini elde etti.
İtalyan temsilcisi ise bu sonuçla 5. yenilgisini yaşadı.
MAÇTAN DAKİKALAR
PalaDozza Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iki takım da dengeli başladı. İlk periyot 24-24 eşitlikle tamamlanırken Virtus Bologna, ikinci çeyrekte üstünlüğü ele geçirerek soyunma odasına 54-47 önde gitti.
Üçüncü periyotta da skor avantajını koruyan İtalyan temsilcisi, son çeyreğe 74-70 üstün girdi. Final periyodunun ilk bölümünde farkı artıran Virtus Bologna, bitime 4 dakika kala skoru 94-81'e taşıdı.
Karşılaşmanın son bölümünde etkili bir geri dönüşe imza atan Beşiktaş, aradaki farkı hızla kapattı. Bitime yalnızca 1 saniye kala bulduğu üç sayılık basketle 103-101 öne geçen siyah-beyazlılar, mücadeleyi aynı skorla kazanmayı başardı.