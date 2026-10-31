Beşiktaş'tan İtalya'da nefes kesen zafer! Virtus Bologna karşısında muhteşem geri dönüş

EuroLeague'in 9. haftasında Beşiktaş, İtalya deplasmanında Virtus Bologna'yı nefes kesen karşılaşmada 103-101 mağlup etti. Mücadelede geri dönüşe imza atan siyah-beyazlı ekip, son ana kadar büyük heyecana sahne olan karşılaşmadan 2 sayı farkla galip ayrıldı.