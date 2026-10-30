CANLI Galatasaray Konyaspor karşısında 4'te 4 peşinde!
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Son 3 lig maçından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, Konya'da da kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın açılış karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı mücadele saat 20.00'de başladı.
Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalarken VAR görevini Avusturyalı Alan Kijas üstleniyor.
Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
KONYASPOR-GALATASARAY MAÇININ İLK 11'LERİ
Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Baniya, Awaziem, Masuaku, Melih, Jevtovic, Deniz, Toth, Dompe, Muleka.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sánchez, Singo, Eren, Sara, Torreira, Leão, Batrakov, Yunus (K), Osimhen
GALATASARAY KONYA'DA SERİ PEŞİNDE
Süper Lig'de şampiyonluk hedefi doğrultusunda yoluna devam eden Galatasaray, son haftalarda yakaladığı çıkışı Konyaspor deplasmanına da taşımak istiyor.
Ligde geride kalan 9 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 22 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Galatasaray, en yakın takipçisi Amed Sportif Faaliyetler'in 2, Trabzonspor'un 3, Beşiktaş'ın 4 ve Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.
SON 3 MAÇTA 9 PUAN TOPLADI
Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında aldığı 4-0'lık mağlubiyetin ardından ligde yeniden yükselişe geçti.
Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmadan sonra sırasıyla Kasımpaşa'yı 3-1, Gençlerbirliği'ni 1-0 ve Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek üst üste 3 galibiyet elde etti.
Son 3 haftayı kayıpsız geçen Galatasaray, Konyaspor karşısında da kazanarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmanın hesaplarını yapıyor.