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CANLI Galatasaray Konyaspor karşısında 4'te 4 peşinde!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI Galatasaray Konyaspor karşısında 4'te 4 peşinde!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Son 3 lig maçından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, Konya'da da kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın açılış karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı mücadele saat 20.00'de başladı.

Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalarken VAR görevini Avusturyalı Alan Kijas üstleniyor.

Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

CANLI Galatasaray Konyaspor karşısında 4'te 4 peşinde! - 1

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇININ İLK 11'LERİ

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Baniya, Awaziem, Masuaku, Melih, Jevtovic, Deniz, Toth, Dompe, Muleka.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sánchez, Singo, Eren, Sara, Torreira, Leão, Batrakov, Yunus (K), Osimhen

CANLI Galatasaray Konyaspor karşısında 4'te 4 peşinde! - 2

GALATASARAY KONYA'DA SERİ PEŞİNDE

Süper Lig'de şampiyonluk hedefi doğrultusunda yoluna devam eden Galatasaray, son haftalarda yakaladığı çıkışı Konyaspor deplasmanına da taşımak istiyor.

Ligde geride kalan 9 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 22 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Galatasaray, en yakın takipçisi Amed Sportif Faaliyetler'in 2, Trabzonspor'un 3, Beşiktaş'ın 4 ve Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.

SON 3 MAÇTA 9 PUAN TOPLADI

Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında aldığı 4-0'lık mağlubiyetin ardından ligde yeniden yükselişe geçti.

Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmadan sonra sırasıyla Kasımpaşa'yı 3-1, Gençlerbirliği'ni 1-0 ve Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek üst üste 3 galibiyet elde etti.

Son 3 haftayı kayıpsız geçen Galatasaray, Konyaspor karşısında da kazanarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

CANLI Galatasaray Konyaspor karşısında 4'te 4 peşinde! - 3

KONYASPOR ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Konyaspor, ilk 4 lig karşılaşmasından puan çıkaramadı.

Yeşil-beyazlı ekip, sonraki 5 haftada topladığı 8 puanla toparlanma sinyalleri verdi. Süper Lig'de 14. sırada yer alan Konya temsilcisi, taraftarı önünde lider Galatasaray'dan puan almayı hedefliyor.

CANLI Galatasaray Konyaspor karşısında 4'te 4 peşinde! - 4

GALATASARAY'DA ABDÜLKERİM BARDAKCI CEZALI

Galatasaray, Konyaspor deplasmanında kaptan Abdülkerim Bardakcı'dan yararlanamayacak.

Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından yaşanan olaylar nedeniyle kırmızı kart gören deneyimli savunmacı, 2 maç men cezası sebebiyle eski takımına karşı sahaya çıkamayacak.

CANLI Galatasaray Konyaspor karşısında 4'te 4 peşinde! - 5

51. RANDEVU

1988-1989 sezonunun ilk yarısında Konya'da yeşil-beyazlı ekibin 1-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette 50 lig maçı geride kaldı. İki takım arasındaki söz konusu müsabakalarda Galatasaray 36, Konyaspor ise 6 kez galibiyet aldı. Taraflar, 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 95 golüne, Konya temsilcisi 35 golle karşılık verdi.

SON 6 MAÇTA CİMBOM ÜSTÜNLÜĞÜ

Sarı-kırmızılı ekip, lig rekabetindeki son 6 maçın 5'inden galibiyetle ayrıldı.

Yeşil-beyazlılarla yaptığı son maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Galatasaray, ondan önceki 5 lig karşılaşmasını kazandı.

Galatasaray, söz konusu 6 mücadelede 12 gol atarken, kalesinde sadece 5 gol gördü.

CANLI Galatasaray Konyaspor karşısında 4'te 4 peşinde! - 6

KONYA DEPLASMANINDA TABLO

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 25 maçta galibiyet sayılarında 15-6 önde bulunuyor. İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı.

Sarı-kırmızılıların deplasmanda bulduğu 37 gole karşılık, Konyaspor sahasında 18 gol atabildi.

İÇ SAHADA KONYASPOR GÜÇLÜ

TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray ile sahasında yaptığı son 6 maçın 4'ünü kazandı.

Sarı-kırmızılıları konuk ettiği 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarındaki maçları kazanan Konya temsilcisi, sonraki 2 sezonda rakibine mağlup oldu. Yeşil-beyazlılar, geçen sezon sahasında Galatasaray'ı 2-0 yenmeyi başardı.

Galatasaray'a karşı tüm galibiyetlerini iç sahada yaşayan Konyaspor, bunlardan 4'ünü son 6 sezonda elde etti.

CANLI Galatasaray Konyaspor karşısında 4'te 4 peşinde! - 7

EN FARKLI GALİBİYETLER

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 6 galibiyetinden ikisini 2-0, ikisini 1-0, diğer iki maçı ise 2-1 ve 4-3'lük skorla kazandı.

Öte yandan ligde puan durumu şu şekilde:

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