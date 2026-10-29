Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da Gabriel Sara, tarihi bir karşılaşmaya hazırlanıyor. Brezilyalı yıldız, mücadelede görev alması halinde sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına çıkacak. Galatasaray kariyerinde 99 karşılaşmada 10 gol ve 18 asist üreten Sara, 3 kupa sevinci yaşadı.

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Konyaspor karşılaşmasında forma giymesi durumunda sarı-kırmızılı takımdaki 100. resmi maçına çıkacak. Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekibin Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara için bu mücadele ayrı bir önem taşıyor. Sara, karşılaşmada görev alması halinde Galatasaray formasıyla 100. resmi maçına çıkarak dalya diyecek.

Gabriel Sara (A Haber Foto Arşiv) 18 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ ÖDENDİ Galatasaray, Gabriel Sara'yı 4 Ağustos 2024 tarihinde İngiliz ekibi Norwich City'den 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti. Sarı-kırmızılı kulüple 5 yıllık sözleşme imzalayan Sara, geride kalan 2 sezonda elde edilen başarılara önemli katkı sağladı. 99 MAÇTA 10 GOL VE 18 ASİST 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 67, UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemelerinde 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 9, Türkiye Kupası'nda 4 ve TFF Süper Kupa'da 2 olmak üzere toplam 99 resmi maçta görev aldı. Brezilyalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 18 asistlik performans sergiledi. GALATASARAY'DA 3 KUPA KAZANDI Gabriel Sara, Galatasaray'da geçirdiği sezonlarda toplam 3 kupa kazanma başarısı gösterdi. Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.